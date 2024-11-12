Welt: немецкий политик рискует потерять пост из-за звания в российской Гнесинке

Маттиас Моосдорф, депутат Бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и немецкий виолончелист, рискует потерять свой пост после того, как принял звание почетного профессора в российской академии музыки имени Гнесиных. Об этом сообщает немецкое издание Welt.
«Депутат парламента от партии АдГ Маттиас Моосдорф принял должность почетного профессора в известной московской академии музыки. Этот шаг может иметь последствия для музыканта и виолончелиста», — пишет издание.
По информации газеты, Моосдорф может быть отстранен от занимаемого им поста после того, как большинство членов парламентской комиссии по внешней политике высказались за его замену. Решение по этому вопросу ожидается на следующей неделе.
Моосдорф в сентябре получил звание почетного профессора консерватории, финансируемой Министерством культуры России. Он подчеркивал, что этот жест символизирует «взаимное понимание» и указывал на то, что музыка не признает идеологических ограничений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.