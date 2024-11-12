Пермяк получил срок за «выгул» детской коляски

Кудымкарский городской суд Пермского края вынес приговор местному жителю, который украл из подъезда жилого дома детскую коляску. За это ему назначили полгода принудительных работ с удержанием части дохода в пользу государства.
«26-летний ранее судимый житель Кудымкара признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Кража“. В июле 2024 года в состоянии алкогольного опьянения подсудимый вынес из подъезда жилого дома детскую коляску, внутри которой находились чехол на ноги, противомоскитная сетка, дождевик, козырек, корзина для покупок и плед. Мужчина причинил потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 5,5 тысяч рублей. Ему назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ. В пользу государства из его зарплаты будет ежемесячно удержано пять процентов», — сообщается на сайте Кудымкарского суда.
Уточняется, что в ходе следствия потерпевшей вернули коляску с небольшими повреждениями. Подсудимый признал свою вину, раскаялся, извинился и возместил расходы на химчистку. Он указал, что момент кражи не помнит, в дальнейшем коляску оставил около дома друзей на улице. Приговор суда не вступил в законную силу.
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