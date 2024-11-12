12 ноября 2024

Пермяк получил срок за «выгул» детской коляски

В Пермском крае мужчина приговорен к реальному сроку за кражу в 5,5 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Преступник оплатил химчистку украденной коляски
Преступник оплатил химчистку украденной коляски Фото:

Кудымкарский городской суд Пермского края вынес приговор местному жителю, который украл из подъезда жилого дома детскую коляску. За это ему назначили полгода принудительных работ с удержанием части дохода в пользу государства.

«26-летний ранее судимый житель Кудымкара признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Кража“. В июле 2024 года в состоянии алкогольного опьянения подсудимый вынес из подъезда жилого дома детскую коляску, внутри которой находились чехол на ноги, противомоскитная сетка, дождевик, козырек, корзина для покупок и плед. Мужчина причинил потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 5,5 тысяч рублей. Ему назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ. В пользу государства из его зарплаты будет ежемесячно удержано пять процентов», — сообщается на сайте Кудымкарского суда.

Уточняется, что в ходе следствия потерпевшей вернули коляску с небольшими повреждениями. Подсудимый признал свою вину, раскаялся, извинился и возместил расходы на химчистку. Он указал, что момент кражи не помнит, в дальнейшем коляску оставил около дома друзей на улице. Приговор суда не вступил в законную силу.

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Кудымкарский городской суд Пермского края вынес приговор местному жителю, который украл из подъезда жилого дома детскую коляску. За это ему назначили полгода принудительных работ с удержанием части дохода в пользу государства. «26-летний ранее судимый житель Кудымкара признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Кража“. В июле 2024 года в состоянии алкогольного опьянения подсудимый вынес из подъезда жилого дома детскую коляску, внутри которой находились чехол на ноги, противомоскитная сетка, дождевик, козырек, корзина для покупок и плед. Мужчина причинил потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 5,5 тысяч рублей. Ему назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ. В пользу государства из его зарплаты будет ежемесячно удержано пять процентов», — сообщается на сайте Кудымкарского суда. Уточняется, что в ходе следствия потерпевшей вернули коляску с небольшими повреждениями. Подсудимый признал свою вину, раскаялся, извинился и возместил расходы на химчистку. Он указал, что момент кражи не помнит, в дальнейшем коляску оставил около дома друзей на улице. Приговор суда не вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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