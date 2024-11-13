Материнская компания IKEA окончательно покинула рынок России

13 ноября 2024 в 04:34 Размер текста - 17 +

IKEA продала последние активы в России Фото: Размик Закарян © URA.RU Материнская компания IKEA, шведская Ingka Group, продала свои последние активы в России. Более 80 гектаров земли, которые ранее принадлежали компании в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях, были приобретены бывшим топ-менеджером холдинга «Объединенные пивоварни». Он был создан осенью 2023 года на базе активов нидерландского концерна Heineken. «Покупка была осуществлена в интересах Роберта Узилова, бизнесмена, который также недавно приобрел складской комплекс в подмосковном Есипово у Ingka. Стоимость участков оценивается консультантами до 750 миллионов рублей. Передача активов означает полный выход Ingka Group из российского рынка», — сообщил « Коммерсант ». Издание уточнило, что 11 ноября Ingka Holding Europe B.V., входящая в состав Ingka Group, вышла из состава учредителей нескольких российских юридических лиц. Это подтверждается сведениями из базы СПАРК. Как сообщало URA.RU ранее, продажу активов компания охарактеризовала как часть стратегии по переосмыслению своего присутствия на российском рынке. Проданный дистрибьюторский центр IKEA в подмосковном Есипово работал с 2003 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Материнская компания IKEA, шведская Ingka Group, продала свои последние активы в России. Более 80 гектаров земли, которые ранее принадлежали компании в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях, были приобретены бывшим топ-менеджером холдинга «Объединенные пивоварни». Он был создан осенью 2023 года на базе активов нидерландского концерна Heineken. «Покупка была осуществлена в интересах Роберта Узилова, бизнесмена, который также недавно приобрел складской комплекс в подмосковном Есипово у Ingka. Стоимость участков оценивается консультантами до 750 миллионов рублей. Передача активов означает полный выход Ingka Group из российского рынка», — сообщил «Коммерсант». Издание уточнило, что 11 ноября Ingka Holding Europe B.V., входящая в состав Ingka Group, вышла из состава учредителей нескольких российских юридических лиц. Это подтверждается сведениями из базы СПАРК. Как сообщало URA.RU ранее, продажу активов компания охарактеризовала как часть стратегии по переосмыслению своего присутствия на российском рынке. Проданный дистрибьюторский центр IKEA в подмосковном Есипово работал с 2003 году.