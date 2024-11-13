РБК: аптеки высказались по поводу дефицита физраствора в регионах России

13 ноября 2024 в 05:46 Размер текста - 17 +

В России не фиксируют дефицита физраствора Фото: Анна Майорова © URA.RU Спрос на физиологический раствор — натрия хлорид — значительно возрос с июля 2024 года, однако дефицита продукта на рынке нет. Эксперты отметили, что несмотря на рост востребованности препарата, компании способны удовлетворить текущие потребности благодаря достаточным запасам на складах. Новость по теме Из тюменских аптек исчез жизненно важный раствор. Скрин «С начала июля и на начало ноября продажи физраствора как в натуральном, так и в денежном выражении увеличились в два раза. Объем имеющегося на складах запаса товара на текущий момент составляет около 50 тыс. упаковок, что на треть меньше, чем год назад. Это достаточный объем для обеспечения текущего спроса. Дефектура не наблюдается», — цитирует слова гендиректора компании «Здравсити» Евгения Ружейникова ТАСС. Тем не менее, по данным издания, фиксируются отказы покупателям в физрастворе в отдаленных населенных пунктах страны, где точек продаж лекарственных препаратов не много. В находящихся рядом с медицинскими учреждениями аптеках приобретают его для дневного стационара, для ингаляций детям и взрослым. По информации Росздравнадзора, на 12 ноября 2024 года в стране имеется более 10 миллионов упаковок физраствора. В частности, в Пермский крае находится свыше 187 тыс. упаковок, в Челябинской области — 155 тыс., в Свердловской — 132 тыс., а в Тюменской — 311 тыс. упаковок. Как сообщало URA.RU ранее, сразу несколько регионов РФ столкнулись с нехваткой антирезусного иммуноглобулина. На протяжении многих лет он поставлялся в Россию преимущественно из-за рубежа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спрос на физиологический раствор — натрия хлорид — значительно возрос с июля 2024 года, однако дефицита продукта на рынке нет. Эксперты отметили, что несмотря на рост востребованности препарата, компании способны удовлетворить текущие потребности благодаря достаточным запасам на складах. «С начала июля и на начало ноября продажи физраствора как в натуральном, так и в денежном выражении увеличились в два раза. Объем имеющегося на складах запаса товара на текущий момент составляет около 50 тыс. упаковок, что на треть меньше, чем год назад. Это достаточный объем для обеспечения текущего спроса. Дефектура не наблюдается», — цитирует слова гендиректора компании «Здравсити» Евгения Ружейникова ТАСС. Тем не менее, по данным издания, фиксируются отказы покупателям в физрастворе в отдаленных населенных пунктах страны, где точек продаж лекарственных препаратов не много. В находящихся рядом с медицинскими учреждениями аптеках приобретают его для дневного стационара, для ингаляций детям и взрослым. По информации Росздравнадзора, на 12 ноября 2024 года в стране имеется более 10 миллионов упаковок физраствора. В частности, в Пермский крае находится свыше 187 тыс. упаковок, в Челябинской области — 155 тыс., в Свердловской — 132 тыс., а в Тюменской — 311 тыс. упаковок. Как сообщало URA.RU ранее, сразу несколько регионов РФ столкнулись с нехваткой антирезусного иммуноглобулина. На протяжении многих лет он поставлялся в Россию преимущественно из-за рубежа.