Свердловчанину удалось поймать более 15 рыб, несмотря на плохую погоду. Ветер 12 ноября был 12 метров в секунду, но это не испугало рыбака. Фотографии улова Иван Поддубный разместил в соцсетях.
«Сегодня была самая лучшая рыбалка за весь сезон, по количеству точно. Поймал более 15 хвостов, конечно, мелочи было много, но четыре достойные рыбы я видел. Ветер страшный, порывы до 12 метров в секунду. Проводку приходилось контролировать чуть ли не зубами», — написал он в сообществе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».
Свое удачное место рыбак не раскрывает, улов Иван отпустил обратно в водоем. Он отметил, что лучшего всего рыба клюет на мандулу.
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