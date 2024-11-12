12 ноября 2024

Свердловчанин рассказал об удачной рыбалке в плохую погоду. Видео

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Озеро Большой Кисегач и рыбалка. Челябинск, рыба, зима, зимняя рыбалка, окунь
Улов рыбак отпустил обратно в водоем (архивное фото) Фото:

Свердловчанину удалось поймать более 15 рыб, несмотря на плохую погоду. Ветер 12 ноября был 12 метров в секунду, но это не испугало рыбака. Фотографии улова Иван Поддубный разместил в соцсетях.

«Сегодня была самая лучшая рыбалка за весь сезон, по количеству точно. Поймал более 15 хвостов, конечно, мелочи было много, но четыре достойные рыбы я видел. Ветер страшный, порывы до 12 метров в секунду. Проводку приходилось контролировать чуть ли не зубами», — написал он в сообществе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».

Свое удачное место рыбак не раскрывает, улов Иван отпустил обратно в водоем. Он отметил, что лучшего всего рыба клюет на мандулу.

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Свердловчанину удалось поймать более 15 рыб, несмотря на плохую погоду. Ветер 12 ноября был 12 метров в секунду, но это не испугало рыбака. Фотографии улова Иван Поддубный разместил в соцсетях. «Сегодня была самая лучшая рыбалка за весь сезон, по количеству точно. Поймал более 15 хвостов, конечно, мелочи было много, но четыре достойные рыбы я видел. Ветер страшный, порывы до 12 метров в секунду. Проводку приходилось контролировать чуть ли не зубами», — написал он в сообществе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте». Свое удачное место рыбак не раскрывает, улов Иван отпустил обратно в водоем. Он отметил, что лучшего всего рыба клюет на мандулу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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