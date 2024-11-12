12 ноября 2024

Генпрокуратура поймала курганских перевозчиков на нелегальных маршрутах

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские перевозчики организовывали незаконные маршруты до других регионов
Курганские перевозчики организовывали незаконные маршруты до других регионов Фото:

В Курганской области возник скандал вокруг комп перевозчиков, обвиняемых в продаже билетов до несанкционированных остановок. Компании продавали билеты на маршруты с остановками, которые не были утверждены в официальном расписании. Об этом сообщается в реестре Генеральной прокуратуры РФ. 

«Регулярные перевозки пассажиров и багажа должны осуществляться только с посадкой и высадкой пассажиров в установленных пунктах по маршруту. Нарушения этого порядка могут привести к серьезным правовым последствиям для перевозчиков», — сообщается на сайте Генпрокуратуры России. 

По информации ведомства, нарушения в области пассажирских перевозок были выявлены на нескольких маршрутах. Незаконные транспортные операции происходили на следующих направлениях: маршрут №669 «Курган — Тюмень» компании «Автопарк», маршрут №501 «Тюмень — Курган», компании «ГПК Трансавто», маршруты №4648 «Нижневартовск — Курган» и №4649 «Курган — Нижневартовск», которые выполняет перевозчик «ТК Лига». Также маршрут №3806 «Пермь — Курган», перевозчиком которого является Юрий Никитин, и маршрут №518 «Курган — Новый Мир», обслуживаемый Софьей Микушиной. На сегодняшний день ни одно из этих нарушений не устранено.

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В Курганской области возник скандал вокруг комп перевозчиков, обвиняемых в продаже билетов до несанкционированных остановок. Компании продавали билеты на маршруты с остановками, которые не были утверждены в официальном расписании. Об этом сообщается в реестре Генеральной прокуратуры РФ.  «Регулярные перевозки пассажиров и багажа должны осуществляться только с посадкой и высадкой пассажиров в установленных пунктах по маршруту. Нарушения этого порядка могут привести к серьезным правовым последствиям для перевозчиков», — сообщается на сайте Генпрокуратуры России.  По информации ведомства, нарушения в области пассажирских перевозок были выявлены на нескольких маршрутах. Незаконные транспортные операции происходили на следующих направлениях: маршрут №669 «Курган — Тюмень» компании «Автопарк», маршрут №501 «Тюмень — Курган», компании «ГПК Трансавто», маршруты №4648 «Нижневартовск — Курган» и №4649 «Курган — Нижневартовск», которые выполняет перевозчик «ТК Лига». Также маршрут №3806 «Пермь — Курган», перевозчиком которого является Юрий Никитин, и маршрут №518 «Курган — Новый Мир», обслуживаемый Софьей Микушиной. На сегодняшний день ни одно из этих нарушений не устранено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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