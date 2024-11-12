12 ноября 2024

В ХМАО в аварии пострадал 6-летний ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югорске произошло ДТП с пострадавшими
В Югорске произошло ДТП с пострадавшими Фото:

В Югорске произошло ДТП с пятью пострадавшими, в том числе травмы получил 6-летьний ребенок. Информацию об этом опубликовала Госавтоинспекция Югры в телеграм-канале.

«30-летняя женщина, управляя автомобилем „Kia“, по предварительным данным, не учла дорожные и метеорологические условия, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, вследствие чего, допустила столкновение с автомобилем „Opel“», — сказано в сообщении.

Травмы получили оба водителя, а также пассажир Kia и два пассажира Opel, среди которых был ребенок. Инцидент произошел на улице Югорская.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб водитель из ЯНАО. Легковушка въехала в дорожное ограждение.

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В Югорске произошло ДТП с пятью пострадавшими, в том числе травмы получил 6-летьний ребенок. Информацию об этом опубликовала Госавтоинспекция Югры в телеграм-канале. «30-летняя женщина, управляя автомобилем „Kia“, по предварительным данным, не учла дорожные и метеорологические условия, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, вследствие чего, допустила столкновение с автомобилем „Opel“», — сказано в сообщении. Травмы получили оба водителя, а также пассажир Kia и два пассажира Opel, среди которых был ребенок. Инцидент произошел на улице Югорская. Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб водитель из ЯНАО. Легковушка въехала в дорожное ограждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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