В ХМАО в аварии пострадал 6-летний ребенок

В Югорске произошло ДТП с пятью пострадавшими, в том числе травмы получил 6-летьний ребенок. Информацию об этом опубликовала Госавтоинспекция Югры в телеграм-канале.
«30-летняя женщина, управляя автомобилем „Kia“, по предварительным данным, не учла дорожные и метеорологические условия, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, вследствие чего, допустила столкновение с автомобилем „Opel“», — сказано в сообщении.
Травмы получили оба водителя, а также пассажир Kia и два пассажира Opel, среди которых был ребенок. Инцидент произошел на улице Югорская.
Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб водитель из ЯНАО. Легковушка въехала в дорожное ограждение.
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