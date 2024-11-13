Минобороны подтвердило атаку Украины на Пензенскую область

В Минобороны РФ подтвердили факт атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Пензенской области. Три аппарата противника были уничтожены над территорией региона в ночь на 13 ноября.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа <…> три [уничтожены] — над территорией Пензенской области», — сообщили представители российского оборонного ведомства в своем telegram-канале. Помимо прочего вражеские БПЛА были сбиты над территориями Курской, Белгородской, Тверской, Брянской и Воронежской областями.
Ранее сообщалось, что поселок Монтажный под Пензой был атакован беспилотниками. По словам губернатора Олега Мельниченко, жертв обнаружено не было. На месте работают экстренные службы.
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