Минобороны подтвердило атаку Украины на Пензенскую область

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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
ВСУ атаковали Пензенскую область с помощью БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Минобороны РФ подтвердили факт атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Пензенской области. Три аппарата противника были уничтожены над территорией региона в ночь на 13 ноября.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа <…> три [уничтожены] — над территорией Пензенской области», — сообщили представители российского оборонного ведомства в своем telegram-канале. Помимо прочего вражеские БПЛА были сбиты над территориями Курской, Белгородской, Тверской, Брянской и Воронежской областями.

Ранее сообщалось, что поселок Монтажный под Пензой был атакован беспилотниками. По словам губернатора Олега Мельниченко, жертв обнаружено не было. На месте работают экстренные службы.

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В Минобороны РФ подтвердили факт атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Пензенской области. Три аппарата противника были уничтожены над территорией региона в ночь на 13 ноября. «В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа <…> три [уничтожены] — над территорией Пензенской области», — сообщили представители российского оборонного ведомства в своем telegram-канале. Помимо прочего вражеские БПЛА были сбиты над территориями Курской, Белгородской, Тверской, Брянской и Воронежской областями. Ранее сообщалось, что поселок Монтажный под Пензой был атакован беспилотниками. По словам губернатора Олега Мельниченко, жертв обнаружено не было. На месте работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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