Казахский экономист и бывший сенатор Уалихан Кайсаров считает, что половина российских территорий исторически являются частью Казахстана. Об этом он заявил в интервью на youtube-канале ARMAN ABDOLLA.
«Не Тюмень, а Тюмэн, не Саратов, а Саратау. Не Оренбург, а Орэнбор — когда-то столица казахского государства… Половина нынешней России — это исторические земли казахов», — заявил Кайсаров. Он также привел в пример такие российские города как Курган, Астрахань, Омск, Алтай. Политик заявил, что все эти территории, включая Москву, якобы не принадлежат РФ.
В Госдуме уже отреагировали на данное заявление со стороны бывшего сенатора Казахстана. Там отметили, что те, кто согласен с этим высказыванием, являются маргиналами.
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