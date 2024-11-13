Экс-сенатор Казахстана назвал половину России исторической казахской территорией. Видео

Экс-сенатор Казахстана Кайсаров: часть РФ — исторически казахская территория
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Компания Энергоарсенал. Екатеринбург, карта россии
Бывший сенатор Казахстана заявил, что часть нынешней России исторически принадлежит его стране Фото:

Казахский экономист и бывший сенатор Уалихан Кайсаров считает, что половина российских территорий исторически являются частью Казахстана. Об этом он заявил в интервью на youtube-канале ARMAN ABDOLLA.

«Не Тюмень, а Тюмэн, не Саратов, а Саратау. Не Оренбург, а Орэнбор — когда-то столица казахского государства… Половина нынешней России — это исторические земли казахов», — заявил Кайсаров. Он также привел в пример такие российские города как Курган, Астрахань, Омск, Алтай. Политик заявил, что все эти территории, включая Москву, якобы не принадлежат РФ.

В Госдуме уже отреагировали на данное заявление со стороны бывшего сенатора Казахстана. Там отметили, что те, кто согласен с этим высказыванием, являются маргиналами.

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Казахский экономист и бывший сенатор Уалихан Кайсаров считает, что половина российских территорий исторически являются частью Казахстана. Об этом он заявил в интервью на youtube-канале ARMAN ABDOLLA. «Не Тюмень, а Тюмэн, не Саратов, а Саратау. Не Оренбург, а Орэнбор — когда-то столица казахского государства… Половина нынешней России — это исторические земли казахов», — заявил Кайсаров. Он также привел в пример такие российские города как Курган, Астрахань, Омск, Алтай. Политик заявил, что все эти территории, включая Москву, якобы не принадлежат РФ. В Госдуме уже отреагировали на данное заявление со стороны бывшего сенатора Казахстана. Там отметили, что те, кто согласен с этим высказыванием, являются маргиналами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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