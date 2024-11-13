Экс-сенатор Казахстана назвал половину России исторической казахской территорией. Видео

Экс-сенатор Казахстана Кайсаров: часть РФ — исторически казахская территория

13 ноября 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Бывший сенатор Казахстана заявил, что часть нынешней России исторически принадлежит его стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Казахский экономист и бывший сенатор Уалихан Кайсаров считает, что половина российских территорий исторически являются частью Казахстана. Об этом он заявил в интервью на youtube-канале ARMAN ABDOLLA. «Не Тюмень, а Тюмэн, не Саратов, а Саратау. Не Оренбург, а Орэнбор — когда-то столица казахского государства… Половина нынешней России — это исторические земли казахов», — заявил Кайсаров. Он также привел в пример такие российские города как Курган, Астрахань, Омск, Алтай. Политик заявил, что все эти территории, включая Москву, якобы не принадлежат РФ. В Госдуме уже отреагировали на данное заявление со стороны бывшего сенатора Казахстана. Там отметили, что те, кто согласен с этим высказыванием, являются маргиналами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Казахский экономист и бывший сенатор Уалихан Кайсаров считает, что половина российских территорий исторически являются частью Казахстана. Об этом он заявил в интервью на youtube-канале ARMAN ABDOLLA. «Не Тюмень, а Тюмэн, не Саратов, а Саратау. Не Оренбург, а Орэнбор — когда-то столица казахского государства… Половина нынешней России — это исторические земли казахов», — заявил Кайсаров. Он также привел в пример такие российские города как Курган, Астрахань, Омск, Алтай. Политик заявил, что все эти территории, включая Москву, якобы не принадлежат РФ. В Госдуме уже отреагировали на данное заявление со стороны бывшего сенатора Казахстана. Там отметили, что те, кто согласен с этим высказыванием, являются маргиналами.