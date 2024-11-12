Фекалии доплыли до школы: поселок под Челябинском три месяца топит нечистотами. Видео

Сточные воды залили дороги и дворовые проезды в Челябинском поселке

13 ноября 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Сточные воды текут по дворам и подвалам Фото: Илья Московец © URA.RU Поселок Зауральский рядом с Еманжелинском (Челябинская область) с августа топит нечистотами. Вода течет по тротуарам и затекает под дом, фекалии доплыли до местной школы, рассказал URA.RU местный житель Михаил. «Третий квартал, вода бежит уже не только по дороге, а уходит под дом. Наверняка для того, чтобы подмыло фундамент, новые квартиры будут выдавать. Сточные воды дошли до 15 школы», — сообщил Михаил. Местные жители отметили, что этим летом весь двор был в воде, а в августе прорвало канализацию. Сточные воды залили дороги и дворовые проезды, часть воды замерзло, остальная течет поверху или подо льдом. «Вонь стоит ужасная, люди не могут подойти к подъезду. Сейчас вода бежит по льду и подо льдом прямо в подвал. Машины не могут подъехать, проваливаются и буксуют. Люди падают и получают травмы», — добавили сельчане. По их словам, все знают о проблеме, но никакого ремонта не проводится. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Еманжелинска. Ответ будет опубликован после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поселок Зауральский рядом с Еманжелинском (Челябинская область) с августа топит нечистотами. Вода течет по тротуарам и затекает под дом, фекалии доплыли до местной школы, рассказал URA.RU местный житель Михаил. «Третий квартал, вода бежит уже не только по дороге, а уходит под дом. Наверняка для того, чтобы подмыло фундамент, новые квартиры будут выдавать. Сточные воды дошли до 15 школы», — сообщил Михаил. Местные жители отметили, что этим летом весь двор был в воде, а в августе прорвало канализацию. Сточные воды залили дороги и дворовые проезды, часть воды замерзло, остальная течет поверху или подо льдом. «Вонь стоит ужасная, люди не могут подойти к подъезду. Сейчас вода бежит по льду и подо льдом прямо в подвал. Машины не могут подъехать, проваливаются и буксуют. Люди падают и получают травмы», — добавили сельчане. По их словам, все знают о проблеме, но никакого ремонта не проводится. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Еманжелинска. Ответ будет опубликован после получения.