12 ноября 2024

Фекалии доплыли до школы: поселок под Челябинском три месяца топит нечистотами. Видео

Сточные воды залили дороги и дворовые проезды в Челябинском поселке
© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Новоянгелька. (Агаповский район). Челябинская область, чайник, подвал, зима, лед, канализация, замерзшая вода, прорвало, отходы жизнедеятельности
Сточные воды текут по дворам и подвалам Фото:

Поселок Зауральский рядом с Еманжелинском (Челябинская область) с августа топит нечистотами. Вода течет по тротуарам и затекает под дом, фекалии доплыли до местной школы, рассказал URA.RU местный житель Михаил.

«Третий квартал, вода бежит уже не только по дороге, а уходит под дом. Наверняка для того, чтобы подмыло фундамент, новые квартиры будут выдавать. Сточные воды дошли до 15 школы», — сообщил Михаил.

Местные жители отметили, что этим летом весь двор был в воде, а в августе прорвало канализацию. Сточные воды залили дороги и дворовые проезды, часть воды замерзло, остальная течет поверху или подо льдом.

«Вонь стоит ужасная, люди не могут подойти к подъезду. Сейчас вода бежит по льду и подо льдом прямо в подвал. Машины не могут подъехать, проваливаются и буксуют. Люди падают и получают травмы», — добавили сельчане. По их словам, все знают о проблеме, но никакого ремонта не проводится.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Еманжелинска. Ответ будет опубликован после получения.

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Поселок Зауральский рядом с Еманжелинском (Челябинская область) с августа топит нечистотами. Вода течет по тротуарам и затекает под дом, фекалии доплыли до местной школы, рассказал URA.RU местный житель Михаил. «Третий квартал, вода бежит уже не только по дороге, а уходит под дом. Наверняка для того, чтобы подмыло фундамент, новые квартиры будут выдавать. Сточные воды дошли до 15 школы», — сообщил Михаил. Местные жители отметили, что этим летом весь двор был в воде, а в августе прорвало канализацию. Сточные воды залили дороги и дворовые проезды, часть воды замерзло, остальная течет поверху или подо льдом. «Вонь стоит ужасная, люди не могут подойти к подъезду. Сейчас вода бежит по льду и подо льдом прямо в подвал. Машины не могут подъехать, проваливаются и буксуют. Люди падают и получают травмы», — добавили сельчане. По их словам, все знают о проблеме, но никакого ремонта не проводится. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Еманжелинска. Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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