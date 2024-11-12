12 ноября 2024

В тюменской гимназии скончалась сотрудница

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени скончалась работница гимназии
В Тюмени скончалась работница гимназии Фото:

В гимназии №16 в Тюмени скончалась одна их работниц персонала. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают инсайдеры, знакомые с ситуацией. 

«Утром в здании гимназии №16 в Тюмени на улице Парфенова скончалась сотрудница. Предположительно, женщина работала техничкой или поваром», — рассказывают URA.RU источники. 

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области. Журналисту ответили, что в ызов поступил 13 ноября в 6:53, очевидцы в это время уже приступили к непрямому массажу сердца, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 6:57. Медики продолжили бороться за жизнь пациентки — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению спасти ее не удалось.

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В гимназии №16 в Тюмени скончалась одна их работниц персонала. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают инсайдеры, знакомые с ситуацией.  «Утром в здании гимназии №16 в Тюмени на улице Парфенова скончалась сотрудница. Предположительно, женщина работала техничкой или поваром», — рассказывают URA.RU источники.  Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области. Журналисту ответили, что в  ызов поступил 13 ноября в 6:53, очевидцы в это время уже приступили к непрямому массажу сердца, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 6:57. Медики продолжили бороться за жизнь пациентки — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению спасти ее не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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