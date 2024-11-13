Школьник в Екатеринбурге прирезал отца из-за его слов про мать и СВО

Восьмилетний мальчик ранил своего отца после того, как тот, подвыпив, заявил жене, чтобы она отправилась на СВО. Испугавшись, ребенок взял нож и дважды вонзил в родителя. Подробности URA.RU рассказал источник.
«Отец в тот вечер вернулся домой пьяным и затеял ссору с женой. Он говорил, чтобы она поехала на СВО, и эти слова оскорбили женщину. Она ушла из кухни в комнату, но муж увязался за ней и продолжил тему. В этот момент к нему сзади подошел сын и два раза ударил в спину ножом», — объяснил собеседник агентства.
Мужчина получил серьезные ранения, его прооперировали в больнице. О мальчике известно, что он учится в школе, на учете в ПДН не состоит. Ребенок объяснил полиции, что хотел таким образом защитить маму, которую обижал отец. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались прокомментировать инцидент.
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