Школьник в Екатеринбурге прирезал отца из-за его слов про мать и СВО

Екатеринбуржец хотел отправить жену на СВО и получил нож в спину от сына

13 ноября 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец спьяну вознамерился отправить жену служить на СВО (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Восьмилетний мальчик ранил своего отца после того, как тот, подвыпив, заявил жене, чтобы она отправилась на СВО. Испугавшись, ребенок взял нож и дважды вонзил в родителя. Подробности URA.RU рассказал источник. «Отец в тот вечер вернулся домой пьяным и затеял ссору с женой. Он говорил, чтобы она поехала на СВО, и эти слова оскорбили женщину. Она ушла из кухни в комнату, но муж увязался за ней и продолжил тему. В этот момент к нему сзади подошел сын и два раза ударил в спину ножом», — объяснил собеседник агентства. Мужчина получил серьезные ранения, его прооперировали в больнице. О мальчике известно, что он учится в школе, на учете в ПДН не состоит. Ребенок объяснил полиции, что хотел таким образом защитить маму, которую обижал отец. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались прокомментировать инцидент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восьмилетний мальчик ранил своего отца после того, как тот, подвыпив, заявил жене, чтобы она отправилась на СВО. Испугавшись, ребенок взял нож и дважды вонзил в родителя. Подробности URA.RU рассказал источник. «Отец в тот вечер вернулся домой пьяным и затеял ссору с женой. Он говорил, чтобы она поехала на СВО, и эти слова оскорбили женщину. Она ушла из кухни в комнату, но муж увязался за ней и продолжил тему. В этот момент к нему сзади подошел сын и два раза ударил в спину ножом», — объяснил собеседник агентства. Мужчина получил серьезные ранения, его прооперировали в больнице. О мальчике известно, что он учится в школе, на учете в ПДН не состоит. Ребенок объяснил полиции, что хотел таким образом защитить маму, которую обижал отец. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались прокомментировать инцидент.