Школьник в Екатеринбурге прирезал отца из-за его слов про мать и СВО

Екатеринбуржец хотел отправить жену на СВО и получил нож в спину от сына
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Призывной пункт. Курган, армия, призывники, отправка в армию, женщина, военная форма, обувь, призыв в армию
Екатеринбуржец спьяну вознамерился отправить жену служить на СВО (архивное фото) Фото:

Восьмилетний мальчик ранил своего отца после того, как тот, подвыпив, заявил жене, чтобы она отправилась на СВО. Испугавшись, ребенок взял нож и дважды вонзил в родителя. Подробности URA.RU рассказал источник.

«Отец в тот вечер вернулся домой пьяным и затеял ссору с женой. Он говорил, чтобы она поехала на СВО, и эти слова оскорбили женщину. Она ушла из кухни в комнату, но муж увязался за ней и продолжил тему. В этот момент к нему сзади подошел сын и два раза ударил в спину ножом», — объяснил собеседник агентства.

Мужчина получил серьезные ранения, его прооперировали в больнице. О мальчике известно, что он учится в школе, на учете в ПДН не состоит. Ребенок объяснил полиции, что хотел таким образом защитить маму, которую обижал отец. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались прокомментировать инцидент.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Восьмилетний мальчик ранил своего отца после того, как тот, подвыпив, заявил жене, чтобы она отправилась на СВО. Испугавшись, ребенок взял нож и дважды вонзил в родителя. Подробности URA.RU рассказал источник. «Отец в тот вечер вернулся домой пьяным и затеял ссору с женой. Он говорил, чтобы она поехала на СВО, и эти слова оскорбили женщину. Она ушла из кухни в комнату, но муж увязался за ней и продолжил тему. В этот момент к нему сзади подошел сын и два раза ударил в спину ножом», — объяснил собеседник агентства. Мужчина получил серьезные ранения, его прооперировали в больнице. О мальчике известно, что он учится в школе, на учете в ПДН не состоит. Ребенок объяснил полиции, что хотел таким образом защитить маму, которую обижал отец. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались прокомментировать инцидент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...