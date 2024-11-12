Происшествия В Екатеринбурге 8-летний мальчик вонзил нож в отца, защищая мать 13 ноября 2024 в 11:07 Размер текста - 17 + Ребенок два раза ударил родителя ножом в спину (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 8-летний мальчик тяжело ранил отца, заступаясь за маму. Ребенок вмешался в ссору родителей и дважды вонзил в мужчину кухонный нож. Подробности драматической истории URA.RU рассказал источник. «Отец ребенка — 64-летний пенсионер — вернулся домой навеселе и продолжил выпивать. В квартире в это время находились его 42-летняя жена и маленький сын. В какой-то момент между родителями на кухне вспыхнул конфликт. Чтобы прекратить его, женщина пошла в комнату, но муж увязался за ней, продолжая ругаться. Вдруг она увидела, что супруг упал. Сзади него стоял мальчик с ножом в руке», — объяснил собеседник агентства. Оказалось, что ребенок, напуганный агрессивным поведением пьяного отца, решил заступиться за маму. Он взял на кухне нож и дважды ударил родителя в спину. Женщина оказала мужу первую помощь, вызвала скорую, мужчину экстренно госпитализировали и прооперировали. Он получил проникающее ранение грудной клетки и колото-резаную рану поясницы. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались от комментария. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге 8-летний мальчик тяжело ранил отца, заступаясь за маму. Ребенок вмешался в ссору родителей и дважды вонзил в мужчину кухонный нож. Подробности драматической истории URA.RU рассказал источник. «Отец ребенка — 64-летний пенсионер — вернулся домой навеселе и продолжил выпивать. В квартире в это время находились его 42-летняя жена и маленький сын. В какой-то момент между родителями на кухне вспыхнул конфликт. Чтобы прекратить его, женщина пошла в комнату, но муж увязался за ней, продолжая ругаться. Вдруг она увидела, что супруг упал. Сзади него стоял мальчик с ножом в руке», — объяснил собеседник агентства. Оказалось, что ребенок, напуганный агрессивным поведением пьяного отца, решил заступиться за маму. Он взял на кухне нож и дважды ударил родителя в спину. Женщина оказала мужу первую помощь, вызвала скорую, мужчину экстренно госпитализировали и прооперировали. Он получил проникающее ранение грудной клетки и колото-резаную рану поясницы. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались от комментария. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям