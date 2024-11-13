Число ДТП на трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом снизилось вдвое

На участке трассы М-5 между Челябинском и Екатеринбургом число ДТП за год снизилось на 50,7%. Как сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал», количество аварий с пострадавшими на федеральных трассах Челябинской области сократилось на 24%.
«Тенденция прослеживается на подъезде к Екатеринбургу дороги М-5 „Урал“. Показатель ДТП снизился на 50,7 % за десять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — с 71 до 35 ДТП», — сообщили URA.RU в управлении.
Аварийность на всей протяженности трассы М-5 в Челябинской области при этом снизилась на 21% — со 132 до 105 ДТП. Сократилось и общее число аварий на федеральных дорогах региона — в зависимости от трассы снижение составило от 20 до 60%. Происшествий с пострадавшими стало на 21% меньше.
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