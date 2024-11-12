12 ноября 2024

Челябинцы не могут избавиться от недвижимости на вторичном рынке

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске жилье на вторичном рынке стало продаваться дольше на три недели
В Челябинске жилье на вторичном рынке стало продаваться дольше на три недели Фото:

В Челябинске квартиры на вторичном рынке стали продаваться на 35% или на три недели дольше. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость».

«В Челябинске срок активности объявления о продаже „вторички“ в Челябинске увеличился на три недели, на 35%. При этом средние скидки приблизились к 5%», — сообщили в пресс-службе.

Как объясняет ситуацию коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белоусов, увеличение срока продажи квартир на вторичном рынке — довольно закономерное событие. Подобную ситуацию ожидали все участники рынка.

Из-за высоких ипотечных ставок эксперты уже прогнозировали снижение продаж на рынке недвижимости, а также рост скидок на вторичном рынке. На данный момент можно увидеть подтверждение данного тренда.

В среднем по России скидки на вторичное жилье доходят до 3-5%. При этом эксперты на рынке недвижимости считают, что рост доли продавцов, готовых к дисконтам, продолжится.

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В Челябинске квартиры на вторичном рынке стали продаваться на 35% или на три недели дольше. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость». «В Челябинске срок активности объявления о продаже „вторички“ в Челябинске увеличился на три недели, на 35%. При этом средние скидки приблизились к 5%», — сообщили в пресс-службе. Как объясняет ситуацию коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белоусов, увеличение срока продажи квартир на вторичном рынке — довольно закономерное событие. Подобную ситуацию ожидали все участники рынка. Из-за высоких ипотечных ставок эксперты уже прогнозировали снижение продаж на рынке недвижимости, а также рост скидок на вторичном рынке. На данный момент можно увидеть подтверждение данного тренда. В среднем по России скидки на вторичное жилье доходят до 3-5%. При этом эксперты на рынке недвижимости считают, что рост доли продавцов, готовых к дисконтам, продолжится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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