Челябинцы не могут избавиться от недвижимости на вторичном рынке

В Челябинске квартиры на вторичном рынке стали продаваться на 35% или на три недели дольше. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость».
«В Челябинске срок активности объявления о продаже „вторички“ в Челябинске увеличился на три недели, на 35%. При этом средние скидки приблизились к 5%», — сообщили в пресс-службе.
Как объясняет ситуацию коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белоусов, увеличение срока продажи квартир на вторичном рынке — довольно закономерное событие. Подобную ситуацию ожидали все участники рынка.
Из-за высоких ипотечных ставок эксперты уже прогнозировали снижение продаж на рынке недвижимости, а также рост скидок на вторичном рынке. На данный момент можно увидеть подтверждение данного тренда.
В среднем по России скидки на вторичное жилье доходят до 3-5%. При этом эксперты на рынке недвижимости считают, что рост доли продавцов, готовых к дисконтам, продолжится.
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