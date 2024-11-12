12 ноября 2024

Директор курганской школы, где жаловались на столовую, ушел работать в лицей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Менщиковской школе сменился директор
В Менщиковской школе сменился директор Фото:

Директор школы в селе Менщиково (Курганская область) Игорь Едомских ушел работать в Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа родителей учащихся. Ранее местные жители неоднократно жаловались на проблемы в работе школьной столовой.

«Игорь Едомских покинул пост директора Менщиковской СОШ. Его назначали и.о . руководителя Лесниковского лицея. Сельскую школу временно возглавила учитель физики Любовь Лобарева, при том что в учреждении есть два заместителя директора», — рассказали инсайдеры. На посту директора Менщиковской школы он работал с 2021 года. 

Свой переход на новое место работы подтвердил сам Игорь Едомских. На своей странице в соцсети он сообщил, что назначен исполняющим обязанности директора МКОУ «Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А.В » и 11 ноября был представлен коллективу и учащимся. «Прошли планерки с педагогическим составом. Определили приоритеты работы, планы, стратегию развития нашего учреждения», — отметил Едомских. 

Ранее URA.RU писало, что родители учеников Менщиковской школы жаловались на неработающую столовую и нехватку персонала. После этого инцидента сотрудники управления образования администрации Кетовского округа провели проверку. После жалоб на питание учеников в школе вводили дистант на несколько дней для устранения проблем в работе столовой. 

Игоря Едомских ( на фото — второй справа) назначали и.о. директора Лесниковского лицея
Игоря Едомских ( на фото — второй справа) назначали и.о. директора Лесниковского лицея
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Директор школы в селе Менщиково (Курганская область) Игорь Едомских ушел работать в Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа родителей учащихся. Ранее местные жители неоднократно жаловались на проблемы в работе школьной столовой. «Игорь Едомских покинул пост директора Менщиковской СОШ. Его назначали и.о . руководителя Лесниковского лицея. Сельскую школу временно возглавила учитель физики Любовь Лобарева, при том что в учреждении есть два заместителя директора», — рассказали инсайдеры. На посту директора Менщиковской школы он работал с 2021 года.  Свой переход на новое место работы подтвердил сам Игорь Едомских. На своей странице в соцсети он сообщил, что назначен исполняющим обязанности директора МКОУ «Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А.В » и 11 ноября был представлен коллективу и учащимся. «Прошли планерки с педагогическим составом. Определили приоритеты работы, планы, стратегию развития нашего учреждения», — отметил Едомских.  Ранее URA.RU писало, что родители учеников Менщиковской школы жаловались на неработающую столовую и нехватку персонала. После этого инцидента сотрудники управления образования администрации Кетовского округа провели проверку. После жалоб на питание учеников в школе вводили дистант на несколько дней для устранения проблем в работе столовой. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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