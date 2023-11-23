В курганской школе ввели дистант после жалоб родителей на питание учеников

В Менщиковской школе дети будут учиться дистанционно, пока не заработает столовая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области учеников Менщиковской школы перевели на дистанционное обучение, так как в столовой нет сотрудников для приготовления обедов. Об этом URA.RU сообщили родители школьников. Информацию подтвердили в департаменте образования региона.

«В настоящее время директором школы согласованы кандидатуры повара, а также технического персонала, они направлены на прохождение медицинского осмотра. До трудоустройства сотрудников, пока не работает школьная столовая, принято решение об организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 1-11 классов 24 и 27 ноября», — сообщили URA.RU в пресс-службе депобра.

По данным управления образования Кетовского округа, в школьной столовой возникли временные сложности с персоналом по причине больничного поваров и в связи с выходом на пенсию кухонного работника. При этом у всех работников, участвовавших в приготовлении пищи для школьников, есть санитарные книжки. В депобре подчеркнули, что проверки качества питания в Менщиковской школе проводятся на регулярной основе, в том числе с участием представителей общественной палаты Кетовского муниципального округа и родительского комитета. Работает комиссия по контролю за организацией и качеством питания.

Родители пожаловались URA.RU на перебои с питанием учеников Менщиковской школы Кетовского округа. По их словам, проблема возникла из-за нехватки работников в столовой, а также из-за качества воды. Сельчане отмечали, что ситуация длится около двух месяцев, и что школе пришлось устроить на работу сотрудника без санкнижки. После публикации в село выехали с проверкой специалисты администрации Кетовского округа.