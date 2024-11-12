12 ноября 2024

У курганцев почти на треть выросли зарплаты, достигнув 62 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы стали больше зарабатывать
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Заработные платы в Курганской области значительно выросли по итогам сентября 2024 года. Среднемесячная заработная плата в регионе достигла 62,265 рублей, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом. Данные приводит Свердловскстат.

«Это увеличение свидетельствует о позитивной динамике в экономике региона и росте реальных доходов населения», — отмечается в цифровых сведениях статистического агентства. Это подтверждается также ростом реальных денежных доходов, который за первое полугодие 2024 года составил 12,5%.

В дополнение к увеличению заработных плат, в Курганской области наблюдаются положительные изменения в других экономических секторах. Промышленное производство за январь-сентябрь 2024 года показало рост на 26,1% по сравнению с прошлым годом, а жилищное строительство также увеличилось на 17,6%.

URA.RU писало, что с 1 декабря 2024 года в Курганской области на 10% будут увеличены зарплаты «неуказных» категорий бюджетников. Это коснется более 16 тысяч сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Кроме того, 89 тысяч работников бюджетной сферы получат единовременные выплаты по 10,000 рублей.

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Заработные платы в Курганской области значительно выросли по итогам сентября 2024 года. Среднемесячная заработная плата в регионе достигла 62,265 рублей, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом. Данные приводит Свердловскстат. «Это увеличение свидетельствует о позитивной динамике в экономике региона и росте реальных доходов населения», — отмечается в цифровых сведениях статистического агентства. Это подтверждается также ростом реальных денежных доходов, который за первое полугодие 2024 года составил 12,5%. В дополнение к увеличению заработных плат, в Курганской области наблюдаются положительные изменения в других экономических секторах. Промышленное производство за январь-сентябрь 2024 года показало рост на 26,1% по сравнению с прошлым годом, а жилищное строительство также увеличилось на 17,6%. URA.RU писало, что с 1 декабря 2024 года в Курганской области на 10% будут увеличены зарплаты «неуказных» категорий бюджетников. Это коснется более 16 тысяч сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Кроме того, 89 тысяч работников бюджетной сферы получат единовременные выплаты по 10,000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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