В Челябинске ждут десант Генпрокуратуры во главе с Красновым

13 ноября 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Предварительно, Игорь Краснов прибудет в Челябинск 29 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске в конце ноября ожидают прибытие целого десанта сотрудников генпрокуратуры во главе с руководителем ведомства Игорем Красновым. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. «Предварительно, Краснова ждут в области 28 ноября. Он проведет несколько приемов граждан», — рассказал источник. По данным URA.RU, вместе Красновым в область прибудет около 30 столичных прокуроров. Детали поездки пока не оглашаются. URA.RU направило запрос в пресс-службу управления Генпрокуратуру РФ по УрФО. Там от комментариев воздержались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в конце ноября ожидают прибытие целого десанта сотрудников генпрокуратуры во главе с руководителем ведомства Игорем Красновым. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. «Предварительно, Краснова ждут в области 28 ноября. Он проведет несколько приемов граждан», — рассказал источник. По данным URA.RU, вместе Красновым в область прибудет около 30 столичных прокуроров. Детали поездки пока не оглашаются. URA.RU направило запрос в пресс-службу управления Генпрокуратуру РФ по УрФО. Там от комментариев воздержались.