В Челябинске ждут десант Генпрокуратуры во главе с Красновым

В Челябинске в конце ноября ожидают прибытие целого десанта сотрудников генпрокуратуры во главе с руководителем ведомства Игорем Красновым. Об этом URA.RU рассказал информированный источник.
«Предварительно, Краснова ждут в области 28 ноября. Он проведет несколько приемов граждан», — рассказал источник.
По данным URA.RU, вместе Красновым в область прибудет около 30 столичных прокуроров. Детали поездки пока не оглашаются.
URA.RU направило запрос в пресс-службу управления Генпрокуратуру РФ по УрФО. Там от комментариев воздержались.
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