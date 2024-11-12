12 ноября 2024

В Челябинске ждут десант Генпрокуратуры во главе с Красновым

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, краснов игорь
Предварительно, Игорь Краснов прибудет в Челябинск 29 ноября Фото:

В Челябинске в конце ноября ожидают прибытие целого десанта сотрудников генпрокуратуры во главе с руководителем ведомства Игорем Красновым. Об этом URA.RU рассказал информированный источник.

«Предварительно, Краснова ждут в области 28 ноября. Он проведет несколько приемов граждан», — рассказал источник.

По данным URA.RU, вместе Красновым в область прибудет около 30 столичных прокуроров. Детали поездки пока не оглашаются.

URA.RU направило запрос в пресс-службу управления Генпрокуратуру РФ по УрФО. Там от комментариев воздержались.

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В Челябинске в конце ноября ожидают прибытие целого десанта сотрудников генпрокуратуры во главе с руководителем ведомства Игорем Красновым. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. «Предварительно, Краснова ждут в области 28 ноября. Он проведет несколько приемов граждан», — рассказал источник. По данным URA.RU, вместе Красновым в область прибудет около 30 столичных прокуроров. Детали поездки пока не оглашаются. URA.RU направило запрос в пресс-службу управления Генпрокуратуру РФ по УрФО. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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