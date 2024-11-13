Суд признал Блиновскую банкротом

Суд признал Еленку Блиновскую банкротом
новость из сюжетаДело блогера Елены Блиновской
Автор «Марафона желаний» Елена Блиновская стала банкротом. Соответствующее решение озвучил суд Москвы.
«Суд в Москве по заявлению Блиновской признал ее банкротом. Открыта процедура реализации имущества», — следует из решения судебной инстанции. Сообщение передает РИА Новости.
Девушки обвиняли в налоговой задолженности. Изначально долг Блиновской составлял 1,15 миллиарда рублей.
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