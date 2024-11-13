Суд признал Блиновскую банкротом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Суд признал Еленку Блиновскую банкротом Фото:
новость из сюжета
Дело блогера Елены Блиновской

Автор «Марафона желаний» Елена Блиновская стала банкротом. Соответствующее решение озвучил суд Москвы.

«Суд в Москве по заявлению Блиновской признал ее банкротом. Открыта процедура реализации имущества», — следует из решения судебной инстанции. Сообщение передает РИА Новости.

Девушки обвиняли в налоговой задолженности. Изначально долг Блиновской составлял 1,15 миллиарда рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Автор «Марафона желаний» Елена Блиновская стала банкротом. Соответствующее решение озвучил суд Москвы. «Суд в Москве по заявлению Блиновской признал ее банкротом. Открыта процедура реализации имущества», — следует из решения судебной инстанции. Сообщение передает РИА Новости. Девушки обвиняли в налоговой задолженности. Изначально долг Блиновской составлял 1,15 миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...