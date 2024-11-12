В Челябинске распродают вторичное жилье с самыми большими скидками по России

Челябинск лидировал среди российских мегаполисов по скидкам на вторичное жилье. В городе за год число предложений о продаже квартир с дисконтом увеличилось на 17,4%, при этом существенно вырос процент скидок на вторичное жилье. Дисконт на «вторичку» в среднем в городе составляет 5%, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость».
«По росту вторичных квартир с дисконтом, лидером среди российских мегаполисов стал Челябинск. В городе за год количество предложений со скидками стало появляться чаще на 17,4%. Кроме того, самый большой рост дисконтов произошел в Челябинске, где в среднем продавцы опускают цену в объявлении на 4,9% (+1,4% за год в каждом из городов)», — сообщили в пресс-службе.
На втором месте по числу продаваемых квартир с дисконтом оказалась Пермь, где доля объявлений со скидками выросла на 11,7%, а скидки увеличились до 4,8%. На третьем — Омск, где количество объявлений с дисконтами увеличилось на 11,3%. Минимальный рост количества предложений со скидками на «вторичке» зафиксирован в Воронеже (+0,3%), Санкт-Петербурге (+1,4%) и Уфе (+2,6%).
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