У свердловчанки отобрали права из-за опасной болезни

Прокуратура лишила водительских прав свердловчанку с нарушением психики
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
Правохранители посчитали заболевание угрозой для безопасного движения Фото:

В Красноуфимске (Свердловская область) прокуратура добилась лишения водительских прав 43-летней местной жительницы из-за психического заболевания. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«У 43-летней женщины диагностировано психическое заболевание, наличие которого препятствует возможности управления транспортными средствами. Управление автомобилем данным водителем создает реальную угрозу безопасности дорожного движения», — пояснили в прокуратуре.

Отмечается, что суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. На данный момент решение суда не вступило в законную силу.

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В Красноуфимске (Свердловская область) прокуратура добилась лишения водительских прав 43-летней местной жительницы из-за психического заболевания. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «У 43-летней женщины диагностировано психическое заболевание, наличие которого препятствует возможности управления транспортными средствами. Управление автомобилем данным водителем создает реальную угрозу безопасности дорожного движения», — пояснили в прокуратуре. Отмечается, что суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. На данный момент решение суда не вступило в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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