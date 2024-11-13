У свердловчанки отобрали права из-за опасной болезни

В Красноуфимске (Свердловская область) прокуратура добилась лишения водительских прав 43-летней местной жительницы из-за психического заболевания. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
«У 43-летней женщины диагностировано психическое заболевание, наличие которого препятствует возможности управления транспортными средствами. Управление автомобилем данным водителем создает реальную угрозу безопасности дорожного движения», — пояснили в прокуратуре.
Отмечается, что суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. На данный момент решение суда не вступило в законную силу.
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