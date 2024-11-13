Полпред Жога приехал в кризисный свердловский город. Видео

Артем Жога работает в Первоуральске вместе с губернатором Куйвашевым
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Полпред УрФО Артем Жога в свердловском филиале Фонда «Защитники Отечества». Екатеринбург , жога артем
Артем Жога продолжает знакомиться с вверенной территорией Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл в Первоуральск. Встретили его губернатор Евгений Куйвашев, сенатор Виктор Шептий и мэр Игорь Кабец, рассказала пресс-служба окружных властей.

«Артем Жога сегодня работает в городе Первоуральск Свердловской области», — сказано в сообщении. План-график Жоги пока не раскрывается.

Первоуральск — один из самых проблемных свердловских муниципалитетов. Здесь регулярно возникают скандалы с водой и мусором. Кабец и поддерживающий его депутат заксо Алексей Дронов пока не могут стабилизировать ситуацию.

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл в Первоуральск. Встретили его губернатор Евгений Куйвашев, сенатор Виктор Шептий и мэр Игорь Кабец, рассказала пресс-служба окружных властей. «Артем Жога сегодня работает в городе Первоуральск Свердловской области», — сказано в сообщении. План-график Жоги пока не раскрывается. Первоуральск — один из самых проблемных свердловских муниципалитетов. Здесь регулярно возникают скандалы с водой и мусором. Кабец и поддерживающий его депутат заксо Алексей Дронов пока не могут стабилизировать ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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