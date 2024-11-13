Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл в Первоуральск. Встретили его губернатор Евгений Куйвашев, сенатор Виктор Шептий и мэр Игорь Кабец, рассказала пресс-служба окружных властей.
«Артем Жога сегодня работает в городе Первоуральск Свердловской области», — сказано в сообщении. План-график Жоги пока не раскрывается.
Первоуральск — один из самых проблемных свердловских муниципалитетов. Здесь регулярно возникают скандалы с водой и мусором. Кабец и поддерживающий его депутат заксо Алексей Дронов пока не могут стабилизировать ситуацию.
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