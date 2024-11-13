Полпред Жога приехал в кризисный свердловский город. Видео

Артем Жога работает в Первоуральске вместе с губернатором Куйвашевым

13 ноября 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Артем Жога продолжает знакомиться с вверенной территорией Фото: Илья Московец © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл в Первоуральск. Встретили его губернатор Евгений Куйвашев, сенатор Виктор Шептий и мэр Игорь Кабец, рассказала пресс-служба окружных властей. «Артем Жога сегодня работает в городе Первоуральск Свердловской области», — сказано в сообщении. План-график Жоги пока не раскрывается. Первоуральск — один из самых проблемных свердловских муниципалитетов. Здесь регулярно возникают скандалы с водой и мусором. Кабец и поддерживающий его депутат заксо Алексей Дронов пока не могут стабилизировать ситуацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл в Первоуральск. Встретили его губернатор Евгений Куйвашев, сенатор Виктор Шептий и мэр Игорь Кабец, рассказала пресс-служба окружных властей. «Артем Жога сегодня работает в городе Первоуральск Свердловской области», — сказано в сообщении. План-график Жоги пока не раскрывается. Первоуральск — один из самых проблемных свердловских муниципалитетов. Здесь регулярно возникают скандалы с водой и мусором. Кабец и поддерживающий его депутат заксо Алексей Дронов пока не могут стабилизировать ситуацию.