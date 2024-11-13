Осужден экс-начальник отдела департамента Минобороны

Московский суд вынес приговор бывшему начальнику отдела Департамента Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) по обеспечению государственного оборонного заказа Евгению Макееву. Он был признан виновным в получении крупной взятки. Макееву назначено наказание в виде четырех лет лишения свободны условно с испытательным сроком на тот же срок. Кроме того, Макеев обязан выплатить штраф более 2,6 млн рублей.
«В Москве осужден бывший начальник отдела Департамента Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа <...> Он признан виновным в получении взятки в крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа (п. „в “ ч. 5 ст. 290 УК РФ)», — сообщил Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ). Представители ведомства в своем telegram-канале отметили, что Макеев принимал взятки за содействие в исполнении государственных оборонных заказов.
Макеев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Согласно решению суда он был приговорен к условному лишению свободы сроком на четыре года с испытательным периодом также на четыре года. Кроме того, ему назначен штраф в размере свыше 2,6 миллионов рублей.
Ранее Следственные органы СК РФ завершили расследование уголовного дела в отношении начальника управления Департамента МО РФ Владимира Вертелецкого. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Было установлено, что в 2020 году Вертелецкий вместе с подчиненным Евгением Макеевым получили от директора АО «Чебоксарский завод „Металлист“ Сергея Червякова взятки на сумму более 1,8 миллиона рублей за приемку работ ненадлежащего качества.
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