СК заявил об окончании расследования в отношении ответственного за гособоронзаказ в Минобороны РФ

Следственные органы СК России завершили расследование уголовного дела в отношении начальника управления Департамента Минобороны РФ Владимира Вертелецкого. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.
«Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении начальника управления Департамента Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого», — сообщили представители СК. Цитату приводит официальный telegram-канал ведомства.
В ходе следствия было установлено, что в 2020 году Вертелецкий вместе с подчиненным Евгением Макеевым получили от директора АО «Чебоксарский завод „Металлист“ Сергея Червякова взятки на сумму более 1,8 миллиона рублей за приемку работ ненадлежащего качества. Эти действия привели к ущербу государства на сумму более 73 миллионов рублей.
Сейчас Вертелецкий знакомится с материалами уголовного дела, после чего дело будет направлено для утверждения обвинительного заключения и предано суду. Также в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, на его имущество наложен арест. В суде идет рассмотрение уголовного дела против Макеева, который заключил досудебное соглашение. Червяков ознакамливается с документацией по делу.
Начальник управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий был арестован в мае по подозрению в получении взятки и приобретении на эти средства автомобиля и дома. Тогда у Вертелецкого в декларации нашли несостыковки: в 2020 году у него резко вырос доход на два миллиона рублей до 3,7 миллиона. Также СМИ выяснили, что в собственности начальника управления есть квартира в Подмосковье стоимостью 10 миллионов рублей и автомобиль Audi Q7.
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