Тюменские новостройки показали самый маленький прирост цен

В Тюмени наблюдается незначительный рост цен на жилую недвижимость. По данным последних исследований, за октябрь 2024 года стоимость жилья в городе увеличилась на 1%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Недвижимость».
«Подвели итоги октября 2024 года на первичном рынке жилья России. В среднем по стране по сравнению с июнем — последним месяцем действия ипотеки с господдержкой — цены на квартиры в новостройках снизились на 2%. В Тюмени цена на жилье незначительно выросла — рост составил 1%», — сообщают эксперты.
Согласно исследованию, средняя цена квартиры в Тюмени составляет 7,4 млн рублей. На фоне общенационального роста цен на первичном рынке жилья, который в среднем по стране достиг 12%, изменения в Тюмени выглядят довольно умеренными. Это подчеркивает стабильность рынка недвижимости в регионе по сравнению с другими крупными городами.
Кроме того, исследование показало значительное увеличение предложения жилья на первичном рынке в Тюмени — на 75% по сравнению с июнем 2024 года. Это один из самых высоких показателей среди российских городов, что может способствовать дальнейшей стабилизации цен и улучшению условий для покупателей.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с января по сентябрь текущего года объемы продаж квартир в новостройках снизились на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом стоимость квадратного метра выросла на конец сентября на 9,1% — до 137,8 тысячи рублей.
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