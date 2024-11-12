В Перми у директора строительной фирмы нашли кокаин

В Дзержинском районе Перми полицейские задержали директора строительной фирмы с наркотиками. В ходе личного досмотра стражи порядка обнаружили у 35-летнего горожанина сверток с порошком белого цвета. Криминалистическая экспертиза показала, что им является кокаин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской транспортной полиции.
«В ноябре текущего года недалеко от железнодорожных путей в Дзержинском районе Перми по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан ранее не судимый местный житель. У оперативников имелась информации о возможной причастности гражданина к совершению преступления. В ходе личного досмотра, проведенного в присутствии понятых, оперативники обнаружили у пермяка сверток с порошкообразным веществом белого цвета — кокаин, общей массой 2,068 граммов», — рассказали в транспортной полиции.
Полицейские выяснили, что подозреваемый употребляет наркотики на протяжении двух лет, заказывая их через Интернет. В день задержания подозреваемый собирался забрать из тайника очередную дозу наркотиков. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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