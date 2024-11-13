Экс-депутат гордумы Челябинска из СИЗО просится на прием к Генпрокурору РФ

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Избрание меры пресечения Паутову Виталию в суде Центрального района. Челябинск, паутов виталий
Виталий Паутов просит записать его на прием к Генпрокурору РФ Фото:

Бывший депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов, находящийся в СИЗО по делу о посредничестве при передаче взяток и мошенничестве, попросил аудиенции у Генпрокурора РФ Игоря Краснова. По словам его адвоката Александра Чудинова, на приеме планируется пожаловаться на волокиту при заключении контракта для последующей отправки на СВО.

«Наша задача записаться на прием. Повод — несостыковки законодательства, которые не дают человеку исполнить свой долг — встать в ряды защитников Родины. Сегодня утром через администрацию СИЗО №3 Паутов подал заявление на имя прокурора области Игоря Донгаузера с просьбой записать его на прием к Генпрокурору РФ», — сообщил URA.RU Чудинов.

По словам адвоката, документы об отправке Паутова на фронт с августа находятся в подвешенном состоянии. Он надеется, что визит генпрокурора в область поможет исправить ситуацию с подобной волокитой.

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В последнее время в челябинских изоляторах наблюдается тренд на заключение контрактов с Минобороны РФ. Помимо Паутова на фронт просится бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев. По данным URA.RU, также не против сменить камеру изолятора на окоп Петр Конарев, занимавший когда-то должность советника мэра областного центра Натальи Котовой и бывший гендиректор радиозавода «Полет» Александр Нестеров.

Визит Краснова в Челябинскую область ожидают 28 ноября. Вместе с ним из столицы приедут около 30 прокуроров. Детали визита пока не разглашаются. Предварительно, Краснов проведет несколько приемов граждан.

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Бывший депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов, находящийся в СИЗО по делу о посредничестве при передаче взяток и мошенничестве, попросил аудиенции у Генпрокурора РФ Игоря Краснова. По словам его адвоката Александра Чудинова, на приеме планируется пожаловаться на волокиту при заключении контракта для последующей отправки на СВО. «Наша задача записаться на прием. Повод — несостыковки законодательства, которые не дают человеку исполнить свой долг — встать в ряды защитников Родины. Сегодня утром через администрацию СИЗО №3 Паутов подал заявление на имя прокурора области Игоря Донгаузера с просьбой записать его на прием к Генпрокурору РФ», — сообщил URA.RU Чудинов. По словам адвоката, документы об отправке Паутова на фронт с августа находятся в подвешенном состоянии. Он надеется, что визит генпрокурора в область поможет исправить ситуацию с подобной волокитой. В последнее время в челябинских изоляторах наблюдается тренд на заключение контрактов с Минобороны РФ. Помимо Паутова на фронт просится бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев. По данным URA.RU, также не против сменить камеру изолятора на окоп Петр Конарев, занимавший когда-то должность советника мэра областного центра Натальи Котовой и бывший гендиректор радиозавода «Полет» Александр Нестеров. Визит Краснова в Челябинскую область ожидают 28 ноября. Вместе с ним из столицы приедут около 30 прокуроров. Детали визита пока не разглашаются. Предварительно, Краснов проведет несколько приемов граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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