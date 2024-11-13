Экс-депутат гордумы Челябинска из СИЗО просится на прием к Генпрокурору РФ

13 ноября 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Виталий Паутов просит записать его на прием к Генпрокурору РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов, находящийся в СИЗО по делу о посредничестве при передаче взяток и мошенничестве, попросил аудиенции у Генпрокурора РФ Игоря Краснова. По словам его адвоката Александра Чудинова, на приеме планируется пожаловаться на волокиту при заключении контракта для последующей отправки на СВО. «Наша задача записаться на прием. Повод — несостыковки законодательства, которые не дают человеку исполнить свой долг — встать в ряды защитников Родины. Сегодня утром через администрацию СИЗО №3 Паутов подал заявление на имя прокурора области Игоря Донгаузера с просьбой записать его на прием к Генпрокурору РФ», — сообщил URA.RU Чудинов. По словам адвоката, документы об отправке Паутова на фронт с августа находятся в подвешенном состоянии. Он надеется, что визит генпрокурора в область поможет исправить ситуацию с подобной волокитой. Новость по теме В Челябинске ждут десант Генпрокуратуры во главе с Красновым В последнее время в челябинских изоляторах наблюдается тренд на заключение контрактов с Минобороны РФ. Помимо Паутова на фронт просится бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев. По данным URA.RU, также не против сменить камеру изолятора на окоп Петр Конарев, занимавший когда-то должность советника мэра областного центра Натальи Котовой и бывший гендиректор радиозавода «Полет» Александр Нестеров. Визит Краснова в Челябинскую область ожидают 28 ноября. Вместе с ним из столицы приедут около 30 прокуроров. Детали визита пока не разглашаются. Предварительно, Краснов проведет несколько приемов граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов, находящийся в СИЗО по делу о посредничестве при передаче взяток и мошенничестве, попросил аудиенции у Генпрокурора РФ Игоря Краснова. По словам его адвоката Александра Чудинова, на приеме планируется пожаловаться на волокиту при заключении контракта для последующей отправки на СВО. «Наша задача записаться на прием. Повод — несостыковки законодательства, которые не дают человеку исполнить свой долг — встать в ряды защитников Родины. Сегодня утром через администрацию СИЗО №3 Паутов подал заявление на имя прокурора области Игоря Донгаузера с просьбой записать его на прием к Генпрокурору РФ», — сообщил URA.RU Чудинов. По словам адвоката, документы об отправке Паутова на фронт с августа находятся в подвешенном состоянии. Он надеется, что визит генпрокурора в область поможет исправить ситуацию с подобной волокитой. В последнее время в челябинских изоляторах наблюдается тренд на заключение контрактов с Минобороны РФ. Помимо Паутова на фронт просится бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев. По данным URA.RU, также не против сменить камеру изолятора на окоп Петр Конарев, занимавший когда-то должность советника мэра областного центра Натальи Котовой и бывший гендиректор радиозавода «Полет» Александр Нестеров. Визит Краснова в Челябинскую область ожидают 28 ноября. Вместе с ним из столицы приедут около 30 прокуроров. Детали визита пока не разглашаются. Предварительно, Краснов проведет несколько приемов граждан.