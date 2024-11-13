Экс-депутат гордумы Челябинска из СИЗО просится на прием к Генпрокурору РФ

Бывший депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов, находящийся в СИЗО по делу о посредничестве при передаче взяток и мошенничестве, попросил аудиенции у Генпрокурора РФ Игоря Краснова. По словам его адвоката Александра Чудинова, на приеме планируется пожаловаться на волокиту при заключении контракта для последующей отправки на СВО.
«Наша задача записаться на прием. Повод — несостыковки законодательства, которые не дают человеку исполнить свой долг — встать в ряды защитников Родины. Сегодня утром через администрацию СИЗО №3 Паутов подал заявление на имя прокурора области Игоря Донгаузера с просьбой записать его на прием к Генпрокурору РФ», — сообщил URA.RU Чудинов.
По словам адвоката, документы об отправке Паутова на фронт с августа находятся в подвешенном состоянии. Он надеется, что визит генпрокурора в область поможет исправить ситуацию с подобной волокитой.
В последнее время в челябинских изоляторах наблюдается тренд на заключение контрактов с Минобороны РФ. Помимо Паутова на фронт просится бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев. По данным URA.RU, также не против сменить камеру изолятора на окоп Петр Конарев, занимавший когда-то должность советника мэра областного центра Натальи Котовой и бывший гендиректор радиозавода «Полет» Александр Нестеров.
Визит Краснова в Челябинскую область ожидают 28 ноября. Вместе с ним из столицы приедут около 30 прокуроров. Детали визита пока не разглашаются. Предварительно, Краснов проведет несколько приемов граждан.
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