Бывший вице-мэр Челябинска просится из СИЗО на СВО

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев, обвиняемый в получении 10-миллионной взятки, просит отправить его на СВО. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«Обжалуя постановление Центрального райсуда в областном суде, адвокат обвиняемого просил выпустить Репринцева из СИЗО. При этом он указал на отсутствие намерений скрыться и воспрепятствовать производству по делу, намерения принять участие в СВО. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы защиты обвиняемого», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее Центральный районный суд Челябинска постановил оставить Репринцева в СИЗО до 16 января. В СИЗО он был помещен после задержания в июле.
Бывший вице-мэр обвиняется в получении взятки в размере не менее 10 миллионов рублей. По версии следствия, за это он оказал помощь в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке и межеванию территории в Советском районе Челябинска.
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