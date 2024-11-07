Бывший вице-мэр Челябинска просится из СИЗО на СВО

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Сергей Репринцев просит отпустить его из следственного изолятора
Сергей Репринцев просит отпустить его из следственного изолятора Фото:

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев, обвиняемый в получении 10-миллионной взятки, просит отправить его на СВО. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Обжалуя постановление Центрального райсуда в областном суде, адвокат обвиняемого просил выпустить Репринцева из СИЗО. При этом он указал на отсутствие намерений скрыться и воспрепятствовать производству по делу, намерения принять участие в СВО. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы защиты обвиняемого», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Центральный районный суд Челябинска постановил оставить Репринцева в СИЗО до 16 января. В СИЗО он был помещен после задержания в июле.

Бывший вице-мэр обвиняется в получении взятки в размере не менее 10 миллионов рублей. По версии следствия, за это он оказал помощь в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке и межеванию территории в Советском районе Челябинска.

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Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев, обвиняемый в получении 10-миллионной взятки, просит отправить его на СВО. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Обжалуя постановление Центрального райсуда в областном суде, адвокат обвиняемого просил выпустить Репринцева из СИЗО. При этом он указал на отсутствие намерений скрыться и воспрепятствовать производству по делу, намерения принять участие в СВО. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы защиты обвиняемого», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее Центральный районный суд Челябинска постановил оставить Репринцева в СИЗО до 16 января. В СИЗО он был помещен после задержания в июле. Бывший вице-мэр обвиняется в получении взятки в размере не менее 10 миллионов рублей. По версии следствия, за это он оказал помощь в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке и межеванию территории в Советском районе Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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