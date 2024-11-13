Губернатор Махонин раскрыл, сколько денег получит Пермский край от Москвы на создание беспилотников

Пермский край получит 550 млн рублей от Минпромторга РФ на создание центра по производству беспилотников. Об этом рассказал в Telegram губернатор Дмитрий Махонин. Глава Прикамья отметил, что субсидия будет направлена НОЦ «Рациональное недропользование».
«Минпромторг России выделит Прикамью 552 847 420 рублей на создание научно-производственного центра по созданию „беспилотников“. Ее получателем станет Научно-образовательный центр мирового уровня „Рациональное недропользование“», — сообщил Махонин. Губернатор уточнил, что речь идет как о создании двигателей для БПЛА самолетного типа, так и интеллектуальных конструкций авиасистем.
О том, что в Прикамье вошел в число семи регионов России, где займутся созданием беспилотников, стало известно в июле этого года. Федеральную субсидию регион получит в 2025 году. Также средства на создание БПЛА будут выделены краевым бюджетом, пообещал Махонин. Реализацией проекта займется научно-производственный центр «Парма-БАС».
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