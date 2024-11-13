Губернатор Махонин раскрыл, сколько денег получит Пермский край от Москвы на создание беспилотников

Москва выделит Пермскому краю 550 млн рублей на создание беспилотников
© Служба новостей «URA.RU»
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Прикамье получит субсидию на создание двигателей и интеллектуальных конструкций БПЛА самолетного типа
Прикамье получит субсидию на создание двигателей и интеллектуальных конструкций БПЛА самолетного типа Фото:

Пермский край получит 550 млн рублей от Минпромторга РФ на создание центра по производству беспилотников. Об этом рассказал в Telegram губернатор Дмитрий Махонин. Глава Прикамья отметил, что субсидия будет направлена НОЦ «Рациональное недропользование».

«Минпромторг России выделит Прикамью 552 847 420 рублей на создание научно-производственного центра по созданию „беспилотников“. Ее получателем станет Научно-образовательный центр мирового уровня „Рациональное недропользование“», — сообщил Махонин. Губернатор уточнил, что речь идет как о создании двигателей для БПЛА самолетного типа, так и интеллектуальных конструкций авиасистем.

О том, что в Прикамье вошел в число семи регионов России, где займутся созданием беспилотников, стало известно в июле этого года. Федеральную субсидию регион получит в 2025 году. Также средства на создание БПЛА будут выделены краевым бюджетом, пообещал Махонин. Реализацией проекта займется научно-производственный центр «Парма-БАС».

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Пермский край получит 550 млн рублей от Минпромторга РФ на создание центра по производству беспилотников. Об этом рассказал в Telegram губернатор Дмитрий Махонин. Глава Прикамья отметил, что субсидия будет направлена НОЦ «Рациональное недропользование». «Минпромторг России выделит Прикамью 552 847 420 рублей на создание научно-производственного центра по созданию „беспилотников“. Ее получателем станет Научно-образовательный центр мирового уровня „Рациональное недропользование“», — сообщил Махонин. Губернатор уточнил, что речь идет как о создании двигателей для БПЛА самолетного типа, так и интеллектуальных конструкций авиасистем. О том, что в Прикамье вошел в число семи регионов России, где займутся созданием беспилотников, стало известно в июле этого года. Федеральную субсидию регион получит в 2025 году. Также средства на создание БПЛА будут выделены краевым бюджетом, пообещал Махонин. Реализацией проекта займется научно-производственный центр «Парма-БАС».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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