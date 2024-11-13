Общество Кремль сообщил, когда и в каком формате пройдет Прямая линия с Путиным Песков: Прямая линия Путина частично пройдет в декабре 13 ноября 2024 в 13:50 Размер текста - 17 + Частично Прямая линия Владимира Путина состоится во второй половине декабря 2024 года, подчеркнул Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во второй половине декабря запланировано проведение ежегодной пресс-конференции с участием российского президента Владимира Путина. В этом году она будет совмещена с форматом Прямой линии. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «В декабре во второй половине дня состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция [с участием Путина] будет совмещена с элементами Прямой линии», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Как напомнили в Кремле — в ходе Прямой линии российский глава отвечает на вопросы как общественности, так и простых граждан. Вскоре будут собираться вопросы от горожан, уточнил пресс-секретарь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Во второй половине декабря запланировано проведение ежегодной пресс-конференции с участием российского президента Владимира Путина. В этом году она будет совмещена с форматом Прямой линии. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «В декабре во второй половине дня состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция [с участием Путина] будет совмещена с элементами Прямой линии», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Как напомнили в Кремле — в ходе Прямой линии российский глава отвечает на вопросы как общественности, так и простых граждан. Вскоре будут собираться вопросы от горожан, уточнил пресс-секретарь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям