Самого медийного синоптика Перми Шихова наградят за научную работу о климате

Профессор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов стал лауреатом краевой премии в области науки. Самого медийного синоптика краевой столицы хотят наградить за исследование влияние климата на лесные насаждения.
«Лауреаты премий Пермского края за направление в области науки 1 степени по направлению „Лучшая научная работа в области наук о Земле“. Авторский коллектив — профессор кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов и заведующий кафедрой метеорологии и охраны атмосферы ПГНИУ Николай Калинин. Научная работа „Опасные метеорологические явления и их воздействие на лесной покров Пермского края в условиях современного изменения климата“», — сообщается в проекте постановления в telegram-канале краевого парламента.
Андрея Шихова называют самым медийным синоптиком Перми. Он взаимодействует со всеми СМИ, а на местном телевидении раньше был постоянным комментатором в рубрике о погоде. Его метеорологические прогнозы жители Прикамья также ежедневно читают в социальных сетях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!