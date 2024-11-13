Самого медийного синоптика Перми Шихова наградят за научную работу о климате

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Андрей Шихов является соавтором научной работы о влиянии климата на леса
Андрей Шихов является соавтором научной работы о влиянии климата на леса Фото:

Профессор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов стал лауреатом краевой премии в области науки. Самого медийного синоптика краевой столицы хотят наградить за исследование влияние климата на лесные насаждения.

«Лауреаты премий Пермского края за направление в области науки 1 степени по направлению „Лучшая научная работа в области наук о Земле“. Авторский коллектив — профессор кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов и заведующий кафедрой метеорологии и охраны атмосферы ПГНИУ Николай Калинин. Научная работа „Опасные метеорологические явления и их воздействие на лесной покров Пермского края в условиях современного изменения климата“», — сообщается в проекте постановления в telegram-канале краевого парламента.

Андрея Шихова называют самым медийным синоптиком Перми. Он взаимодействует со всеми СМИ, а на местном телевидении раньше был постоянным комментатором в рубрике о погоде. Его метеорологические прогнозы жители Прикамья также ежедневно читают в социальных сетях.

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Профессор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов стал лауреатом краевой премии в области науки. Самого медийного синоптика краевой столицы хотят наградить за исследование влияние климата на лесные насаждения. «Лауреаты премий Пермского края за направление в области науки 1 степени по направлению „Лучшая научная работа в области наук о Земле“. Авторский коллектив — профессор кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов и заведующий кафедрой метеорологии и охраны атмосферы ПГНИУ Николай Калинин. Научная работа „Опасные метеорологические явления и их воздействие на лесной покров Пермского края в условиях современного изменения климата“», — сообщается в проекте постановления в telegram-канале краевого парламента. Андрея Шихова называют самым медийным синоптиком Перми. Он взаимодействует со всеми СМИ, а на местном телевидении раньше был постоянным комментатором в рубрике о погоде. Его метеорологические прогнозы жители Прикамья также ежедневно читают в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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