Новым заместителем руководителя Административно-технической инспекции (АТИ) города Кургана станет опытный топ-менеджер Алексей Воинков, работавший на крупных предприятиях региона. Его назначение связано с уходом замдиректора ведомства Валентины Безносовой на другую должность в мэрии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса.
«Руководитель городской АТИ Никита Курбаченков нашел замену экс-заместителю Валентине Безносовой, ушедшей на повышение в департамент мэрии. Ее место займет опытный управленец Алексей Воинков, работавший на крупных промышленных предприятиях региона. Его приход позволит усилить эффективность работы ведомства», — рассказали инсайдеры URA.RU.
Алексей Воинков имеет 15-летний опыт на руководящих должностях. У него два высших образования: Курганский Международный Университет (менеджмент) и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (экономист).
Воинков начинал карьеру на ОАО «Икар» с 2001 года в должности экономиста Управления по внешним связям. Спустя год получил пост начальника отдела продаж по работе с энергетической компанией. С 2006 по 2011 год был замначальника отдела продаж на ООО «Ространсмаш Трейд». После этого в течение трех лет работал заместителем коммерческого директора по продажам на ОАО «ИКАР» — ООО «ИКАР-КЗТА». В период с 2013 по 2018 год руководил предприятием «Армалит». В 2020 году в течение девяти месяцев был заместителем гендиректора по развитию на Курганском арматурном заводе. После ухода в течении двух лет возглавлял компанию «СК-Курган» в должности директора.
Ранее URA.RU писало, что замдиректора АТИ Валентина Безносова ушла на повышение в департамент развития городского хозяйства. Работать в мэрию она приходила по приглашению Курбаченкова, с которым она вместе работала в ЕР исполнительным секретарем местного отделения партии.
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