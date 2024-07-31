31 июля 2024

Руководитель структуры мэрии Кургана Курбаченков привел в МКУ заместителя из ЕР. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. г. Курган , единая россия, курбаченков никита
Директор АТИ привел на пост заместителя экс-соратницу из «Единой России» Валентину Безносову Фото:

Бывший исполнительный секретарь Курганского местного отделения партии «Единая Россия» Никита Курбаченков, который в апреле 2024 года был назначен начальником административно-технической инспекции Кургана, ввел в свою команду однопартийца Валентину Безносову на пост заместителя. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с городской администрацией.

«Изначально в АТИ в апреле не было заместителей. Но после прихода Никиты Курбаченкова, Валентина Безносова, член „Единой России“, стала его единственным замом. Он привел ее из „Единой России“», — сообщают источники URA.RU. При этом, на сайте администрации Кургана по-прежнему указаны Андрей Нохрин и Александр Скутин как заместители руководителя АТИ, хотя они, по информации инсайдеров, уже не занимали эти должности на момент назначения Курбаченкова.

Корреспондент URA.RU отправил запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу администрации Кургана. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Курбаченков приступил к руководству административно-технической инспекцией 18 апреля 2024 года. Он сменил на этом посту Сергея Ослоповских. Также ранее сообщалось, что из АТИ увольнялись сотрудники.

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Бывший исполнительный секретарь Курганского местного отделения партии «Единая Россия» Никита Курбаченков, который в апреле 2024 года был назначен начальником административно-технической инспекции Кургана, ввел в свою команду однопартийца Валентину Безносову на пост заместителя. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с городской администрацией. «Изначально в АТИ в апреле не было заместителей. Но после прихода Никиты Курбаченкова, Валентина Безносова, член „Единой России“, стала его единственным замом. Он привел ее из „Единой России“», — сообщают источники URA.RU. При этом, на сайте администрации Кургана по-прежнему указаны Андрей Нохрин и Александр Скутин как заместители руководителя АТИ, хотя они, по информации инсайдеров, уже не занимали эти должности на момент назначения Курбаченкова. Корреспондент URA.RU отправил запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу администрации Кургана. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что Курбаченков приступил к руководству административно-технической инспекцией 18 апреля 2024 года. Он сменил на этом посту Сергея Ослоповских. Также ранее сообщалось, что из АТИ увольнялись сотрудники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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