Руководитель структуры мэрии Кургана Курбаченков привел в МКУ заместителя из ЕР. Инсайд

01 августа 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Директор АТИ привел на пост заместителя экс-соратницу из «Единой России» Валентину Безносову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший исполнительный секретарь Курганского местного отделения партии «Единая Россия» Никита Курбаченков, который в апреле 2024 года был назначен начальником административно-технической инспекции Кургана, ввел в свою команду однопартийца Валентину Безносову на пост заместителя. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с городской администрацией. «Изначально в АТИ в апреле не было заместителей. Но после прихода Никиты Курбаченкова, Валентина Безносова, член „Единой России“, стала его единственным замом. Он привел ее из „Единой России“», — сообщают источники URA.RU. При этом, на сайте администрации Кургана по-прежнему указаны Андрей Нохрин и Александр Скутин как заместители руководителя АТИ, хотя они, по информации инсайдеров, уже не занимали эти должности на момент назначения Курбаченкова. Корреспондент URA.RU отправил запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу администрации Кургана. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что Курбаченков приступил к руководству административно-технической инспекцией 18 апреля 2024 года. Он сменил на этом посту Сергея Ослоповских. Также ранее сообщалось, что из АТИ увольнялись сотрудники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший исполнительный секретарь Курганского местного отделения партии «Единая Россия» Никита Курбаченков, который в апреле 2024 года был назначен начальником административно-технической инспекции Кургана, ввел в свою команду однопартийца Валентину Безносову на пост заместителя. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с городской администрацией. «Изначально в АТИ в апреле не было заместителей. Но после прихода Никиты Курбаченкова, Валентина Безносова, член „Единой России“, стала его единственным замом. Он привел ее из „Единой России“», — сообщают источники URA.RU. При этом, на сайте администрации Кургана по-прежнему указаны Андрей Нохрин и Александр Скутин как заместители руководителя АТИ, хотя они, по информации инсайдеров, уже не занимали эти должности на момент назначения Курбаченкова. Корреспондент URA.RU отправил запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу администрации Кургана. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что Курбаченков приступил к руководству административно-технической инспекцией 18 апреля 2024 года. Он сменил на этом посту Сергея Ослоповских. Также ранее сообщалось, что из АТИ увольнялись сотрудники.