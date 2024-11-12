Замглавы Кургана Давыдов ввел в штат нового руководителя

У директора департамент развития городского хозяйства Кургана и заммэра Дениса Давыдова появился новый заместитель. На должность перешла бывший заместитель руководителя городской АТИ Валентина Бессонова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из мэрии Кургана.
«Валентина Безносова получила повышение. Заняла пост замдиректора департамента РГХ — начальника управления благоустройства, транспорта и окружающей среды», — говорят URA.RU инсайдеры. Информация о повышении подтверждается на сайте департамента.
URA.RU уже сообщало, что бывший исполнительный секретарь Курганского местного отделения партии «Единая Россия» Никита Курбаченков, который в апреле 2024 года был назначен начальником административно-технической инспекции Кургана, вводил в свою команду однопартийца Валентину Безносову на пост заместителя. Хотя изначально в структуре не было ни одного заместителя.
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