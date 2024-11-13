В Челябинской области самыми высокооплачиваемыми стали специалисты, работающие в сфере доставки, грузоперевозок и логистики. В среднем им готовы платить 99 тысяч 435 рублей в месяц за полный рабочий день, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«В октябре 2024 года наиболее высокие зарплаты в Челябинской области предлагали кандидатам на вакансии в сфере доставки, грузоперевозок и логистики. В среднем работодатели предлагали новым сотрудникам в этом сегменте около 99 тысяч 435 рублей в месяц за полный рабочий день», — сообщается в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, на втором месте по уровню предлагаемых зарплат оказалась сфера транспортного машиностроения. В среднем за год зарплата специалистов, работающих в данном сегменте, выросла на 12% и на данный момент составляет 82 тысячи 455 рублей в месяц за полный рабочий день. На третьем месте — сфера строительства, где зарплата кандидатов за год увеличилась на 21%. В среднем заработок специалистов составляет 81 тысячу 347 рублей в месяц.
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