Происшествия Экс-замглавы МО Попова обвинили в хищении 30 млн рублей 13 ноября 2024 в 14:34 Размер текста - 17 + Попов действовал в составе группы лиц, считает следствие Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Бывший замглавы Минобороны Павел Попов обвиняется в хищении более 30 миллионов рублей, следует из материалов дела. Следствие считает, что Попов действовал в составе группы лиц. Информацию об этом передает ТАСС. «Попов обвиняется в хищении денежных средств на сумму более 30 млн рублей группой лиц по предварительному сговору, используя служебное положение в период с 2021 по 2024 году», — передает корреспондент ТАСС слова судьи. В материале отмечается, что дело генерала Попова рассматривается во 2-м Западном окружном военном суде. Экс-замминистра обороны Павла Попова гарнизонный военный суд арестовал в январе 2024 года. Его подозревают в обогащении за счет парка «Патриот». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывший замглавы Минобороны Павел Попов обвиняется в хищении более 30 миллионов рублей, следует из материалов дела. Следствие считает, что Попов действовал в составе группы лиц. Информацию об этом передает ТАСС. «Попов обвиняется в хищении денежных средств на сумму более 30 млн рублей группой лиц по предварительному сговору, используя служебное положение в период с 2021 по 2024 году», — передает корреспондент ТАСС слова судьи. В материале отмечается, что дело генерала Попова рассматривается во 2-м Западном окружном военном суде. Экс-замминистра обороны Павла Попова гарнизонный военный суд арестовал в январе 2024 года. Его подозревают в обогащении за счет парка «Патриот». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям