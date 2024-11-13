Экс-замглавы МО Попова обвинили в хищении 30 млн рублей

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Генерал Павел Попов.stock, Попов Павел
Попов действовал в составе группы лиц, считает следствие Фото:

Бывший замглавы Минобороны Павел Попов обвиняется в хищении более 30 миллионов рублей, следует из материалов дела. Следствие считает, что Попов действовал в составе группы лиц. Информацию об этом передает ТАСС.

«Попов обвиняется в хищении денежных средств на сумму более 30 млн рублей группой лиц по предварительному сговору, используя служебное положение в период с 2021 по 2024 году», — передает корреспондент ТАСС слова судьи. В материале отмечается, что дело генерала Попова рассматривается во 2-м Западном окружном военном суде.

Экс-замминистра обороны Павла Попова гарнизонный военный суд арестовал в январе 2024 года. Его подозревают в обогащении за счет парка «Патриот».

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Бывший замглавы Минобороны Павел Попов обвиняется в хищении более 30 миллионов рублей, следует из материалов дела. Следствие считает, что Попов действовал в составе группы лиц. Информацию об этом передает ТАСС. «Попов обвиняется в хищении денежных средств на сумму более 30 млн рублей группой лиц по предварительному сговору, используя служебное положение в период с 2021 по 2024 году», — передает корреспондент ТАСС слова судьи. В материале отмечается, что дело генерала Попова рассматривается во 2-м Западном окружном военном суде. Экс-замминистра обороны Павла Попова гарнизонный военный суд арестовал в январе 2024 года. Его подозревают в обогащении за счет парка «Патриот».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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