В Пермском крае с января 2025 года подорожает проезд в электричках

В Пермском крае повысится стоимость проезда в пригородных электропоездах. Изменения коснутся как пассажиров во время дальних поездок, так и по Перми. Постановление об утверждении новых тарифов опубликовало на своем сайте министерство тарифного регулирования и энергетики региона.
«Установить экономически обоснованный уровень тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. Осуществляется АО „Пермская пригородная компания“, на территории Пермского края. Период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года включительно в размере 6,01 рублей на одного пассажира на один километр», — сообщается в документе.
Новое постановление отменяет предыдущий документ регионального министерства тарифного регулирования и энергетики от 30 октября 2023 года. В нем уровень тарифа был 5,84 рублей.
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