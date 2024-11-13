В Пермском крае с января 2025 года подорожает проезд в электричках

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Цена проезда в электричках вырастет с начала 2025 года
Цена проезда в электричках вырастет с начала 2025 года Фото:

В Пермском крае повысится стоимость проезда в пригородных электропоездах. Изменения коснутся как пассажиров во время дальних поездок, так и по Перми. Постановление об утверждении новых тарифов опубликовало на своем сайте министерство тарифного регулирования и энергетики региона.

«Установить экономически обоснованный уровень тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. Осуществляется АО „Пермская пригородная компания“, на территории Пермского края. Период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года включительно в размере 6,01 рублей на одного пассажира на один километр», — сообщается в документе.

Новое постановление отменяет предыдущий документ регионального министерства тарифного регулирования и энергетики от 30 октября 2023 года. В нем уровень тарифа был 5,84 рублей.

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В Пермском крае повысится стоимость проезда в пригородных электропоездах. Изменения коснутся как пассажиров во время дальних поездок, так и по Перми. Постановление об утверждении новых тарифов опубликовало на своем сайте министерство тарифного регулирования и энергетики региона. «Установить экономически обоснованный уровень тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. Осуществляется АО „Пермская пригородная компания“, на территории Пермского края. Период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года включительно в размере 6,01 рублей на одного пассажира на один километр», — сообщается в документе. Новое постановление отменяет предыдущий документ регионального министерства тарифного регулирования и энергетики от 30 октября 2023 года. В нем уровень тарифа был 5,84 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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