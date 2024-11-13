Прокуратура требует отставки мэра в Коми-округе

Прокуратура добивается ухода главы Кочевского округа Юркина
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Юркин давно работает в мэрии Кочево
Александр Юркин давно работает в мэрии Кочево Фото:

Прокурор Кочевского округа Евгений Вековшинин потребовал, чтобы дума отправила в отставку местного главу Александра Юркина. По данным источников URA.RU в территории, в своем представлении Вековшинин указал на то, что Юркин знал о наличии конфликта интересов в действиях двух своих уволенных за коррупцию заместительниц. Но никаких мер не принял и по закону должен уйти в отставку.

«Прокуратура направила в думу такое письмо, потребовала отставки Юркина. Депутаты пока решение не приняли, но вряд ли поддержат, пока изучают требования Вековшинина», — отметил инсайдер.

У Вековшинина и Юркина — давний конфликт. Он носит личный характер, отметил один из источников. По его словам, какое-то время в отношениях между мэром и прокурором было перемирие, но сейчас ситуация обострилась опять. Прокуратура заваливает администрацию и думу предписаниями, те их отклоняют, надзорное ведомство выходит в суд и добивается там поддержки.

В апреле 2024 года прокуратура одержала серьезную победу. Пермский краевой суд в апелляционной инстанции признал наличие конфликта интересов у бывшего зама Юркина Светланы Петровой. Она отдавала муниципальные подряды своему двоюродному брату. Юркин в суде доказывал, что у Петровой отсутствовала личная заинтересованность. А раз ее не было, то и конфликта интересов тоже. Источник URA.RU в территории отмечает, что это не первый промах Юркина. Несколько лет назад нарушение закона якобы нашли в действиях другой его бывшей заместительницы Марии Рисковой.

В январе в территории должен пройти новый конкурс по отбору мэра. И прокуратура настаивает на том, что Юркин не может принимать в нем участие. «В принципе, в феврале у Вершинина заканчивается срок предельной службы на одном месте. Конкурс — в январе. Может, удастся урегулировать», — отметил инсайдер.

URA.RU направило запросы в пресс-службу администрации губернатора и пресс-службу прокуратуры Пермского края. На момент публикации ответы не были получены. Александр Юркин не ответил по известному редакции номеру телефона.

Ранее URA.RU сообщало о конфликте между прокурором Краснокамска Михаилом Третьяковым и главой территории Игорем Быкаризом. Надзорное ведомство также добилось увольнения первого вице-мэра Антона Максимчука из-за конфликта интересов. И потребовало, чтобы дума отправила в отставку Игоря Быкариза.

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Прокурор Кочевского округа Евгений Вековшинин потребовал, чтобы дума отправила в отставку местного главу Александра Юркина. По данным источников URA.RU в территории, в своем представлении Вековшинин указал на то, что Юркин знал о наличии конфликта интересов в действиях двух своих уволенных за коррупцию заместительниц. Но никаких мер не принял и по закону должен уйти в отставку. «Прокуратура направила в думу такое письмо, потребовала отставки Юркина. Депутаты пока решение не приняли, но вряд ли поддержат, пока изучают требования Вековшинина», — отметил инсайдер. У Вековшинина и Юркина — давний конфликт. Он носит личный характер, отметил один из источников. По его словам, какое-то время в отношениях между мэром и прокурором было перемирие, но сейчас ситуация обострилась опять. Прокуратура заваливает администрацию и думу предписаниями, те их отклоняют, надзорное ведомство выходит в суд и добивается там поддержки. В апреле 2024 года прокуратура одержала серьезную победу. Пермский краевой суд в апелляционной инстанции признал наличие конфликта интересов у бывшего зама Юркина Светланы Петровой. Она отдавала муниципальные подряды своему двоюродному брату. Юркин в суде доказывал, что у Петровой отсутствовала личная заинтересованность. А раз ее не было, то и конфликта интересов тоже. Источник URA.RU в территории отмечает, что это не первый промах Юркина. Несколько лет назад нарушение закона якобы нашли в действиях другой его бывшей заместительницы Марии Рисковой. В январе в территории должен пройти новый конкурс по отбору мэра. И прокуратура настаивает на том, что Юркин не может принимать в нем участие. «В принципе, в феврале у Вершинина заканчивается срок предельной службы на одном месте. Конкурс — в январе. Может, удастся урегулировать», — отметил инсайдер. URA.RU направило запросы в пресс-службу администрации губернатора и пресс-службу прокуратуры Пермского края. На момент публикации ответы не были получены. Александр Юркин не ответил по известному редакции номеру телефона. Ранее URA.RU сообщало о конфликте между прокурором Краснокамска Михаилом Третьяковым и главой территории Игорем Быкаризом. Надзорное ведомство также добилось увольнения первого вице-мэра Антона Максимчука из-за конфликта интересов. И потребовало, чтобы дума отправила в отставку Игоря Быкариза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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