Свердловские депутаты массово просят Куйвашева поднять тарифы на ЖКХ

Депутаты гордум шести городов Свердловской области обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой повысить предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги. Информация об этом появилась на сайтах представительных органов.
Согласно опубликованным обращениям, в Нижнем Тагиле предельный индекс планируют определить на уровне 18,1%, в Березовском — 18,2%, в Верхней Пышме — 18,5%, в Сухом Логу — 19,98%, в Первоуральске — 20%. Лидером среди всех оказался Каменск-Уральский с предложением поднять плату за ЖКХ до 22%.
Ранее URA.RU писало, что нововведения связаны с необходимостью муниципалитетов выполнить инвестиционные программы. Нынешние цены на энергоресурсы, по словам вице-мэра Нижнего Тагила Егора Копысова, не позволят этого сделать, так как Минэкономразвития РФ выпустило прогноз на 2025 год, согласно которому увеличение стоимости природного газа изменилось с 8,2% до 21,3%, а электроэнергии — с 6% до 11,5%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!