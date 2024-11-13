Свердловские депутаты массово просят Куйвашева поднять тарифы на ЖКХ

Власти свердловских городов просят Куйвашева поднять тарифы на ЖКХ в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Повышение тарифов связано с выполнением инвестиционных программ Фото:

Депутаты гордум шести городов Свердловской области обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой повысить предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги. Информация об этом появилась на сайтах представительных органов.

Согласно опубликованным обращениям, в Нижнем Тагиле предельный индекс планируют определить на уровне 18,1%, в Березовском — 18,2%, в Верхней Пышме — 18,5%, в Сухом Логу — 19,98%, в Первоуральске — 20%. Лидером среди всех оказался Каменск-Уральский с предложением поднять плату за ЖКХ до 22%.

Ранее URA.RU писало, что нововведения связаны с необходимостью муниципалитетов выполнить инвестиционные программы. Нынешние цены на энергоресурсы, по словам вице-мэра Нижнего Тагила Егора Копысова, не позволят этого сделать, так как Минэкономразвития РФ выпустило прогноз на 2025 год, согласно которому увеличение стоимости природного газа изменилось с 8,2% до 21,3%, а электроэнергии — с 6% до 11,5%.

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Депутаты гордум шести городов Свердловской области обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой повысить предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги. Информация об этом появилась на сайтах представительных органов. Согласно опубликованным обращениям, в Нижнем Тагиле предельный индекс планируют определить на уровне 18,1%, в Березовском — 18,2%, в Верхней Пышме — 18,5%, в Сухом Логу — 19,98%, в Первоуральске — 20%. Лидером среди всех оказался Каменск-Уральский с предложением поднять плату за ЖКХ до 22%. Ранее URA.RU писало, что нововведения связаны с необходимостью муниципалитетов выполнить инвестиционные программы. Нынешние цены на энергоресурсы, по словам вице-мэра Нижнего Тагила Егора Копысова, не позволят этого сделать, так как Минэкономразвития РФ выпустило прогноз на 2025 год, согласно которому увеличение стоимости природного газа изменилось с 8,2% до 21,3%, а электроэнергии — с 6% до 11,5%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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