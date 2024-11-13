В Екатеринбурге раскупили практически все самые дорогие билеты на концерт Гарика Сукачева, их осталось всего два. Ажиотаж заметил корреспондент URA.RU.
Билеты распроданы на весь первый ряд и балкон. Также нет свободных мест и в амфитеатре, стоимость оставшихся билетов в партер варьируется от 3,5 до 4,5 тысяч рублей, однако их осталось всего пять. В гранд-партере есть несколько невыкупленных мест за десять и восемь тысяч рублей. Самых бюджетных билетов за три тысячи рублей — осталось три штуки.
Сукачев выступит на сцене «МТС Live Холл» 16 ноября в 19:00. В Екатеринбурге состоится только один концерт артиста.
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