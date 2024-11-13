В Екатеринбурге раскупили дорогущие билеты на концерт Гарика Сукачева. Скрин

В Екатеринбурге раскупили билеты за 12 тысяч на концерт Гарика Сукачева
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Рок-фестиваль Кардиограмма: Гарик Сукачев. Екатеринбург, сукачев гарик
Сукачев выступит в Екатеринбурге 16 ноября Фото:

В Екатеринбурге раскупили практически все самые дорогие билеты на концерт Гарика Сукачева, их осталось всего два. Ажиотаж заметил корреспондент URA.RU.

Билеты распроданы на весь первый ряд и балкон. Также нет свободных мест и в амфитеатре, стоимость оставшихся билетов в партер варьируется от 3,5 до 4,5 тысяч рублей, однако их осталось всего пять. В гранд-партере есть несколько невыкупленных мест за десять и восемь тысяч рублей. Самых бюджетных билетов за три тысячи рублей — осталось три штуки.

Сукачев выступит на сцене «МТС Live Холл» 16 ноября в 19:00. В Екатеринбурге состоится только один концерт артиста.

Билетов стоимостью в десять тысяч тоже осталось немного
Билетов стоимостью в десять тысяч тоже осталось немного
Свободные места остались только ближе к сцене
Свободные места остались только ближе к сцене

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В Екатеринбурге раскупили практически все самые дорогие билеты на концерт Гарика Сукачева, их осталось всего два. Ажиотаж заметил корреспондент URA.RU. Билеты распроданы на весь первый ряд и балкон. Также нет свободных мест и в амфитеатре, стоимость оставшихся билетов в партер варьируется от 3,5 до 4,5 тысяч рублей, однако их осталось всего пять. В гранд-партере есть несколько невыкупленных мест за десять и восемь тысяч рублей. Самых бюджетных билетов за три тысячи рублей — осталось три штуки. Сукачев выступит на сцене «МТС Live Холл» 16 ноября в 19:00. В Екатеринбурге состоится только один концерт артиста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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