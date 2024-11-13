В Екатеринбурге раскупили дорогущие билеты на концерт Гарика Сукачева. Скрин

В Екатеринбурге раскупили билеты за 12 тысяч на концерт Гарика Сукачева

13 ноября 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Сукачев выступит в Екатеринбурге 16 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге раскупили практически все самые дорогие билеты на концерт Гарика Сукачева, их осталось всего два. Ажиотаж заметил корреспондент URA.RU. Билеты распроданы на весь первый ряд и балкон. Также нет свободных мест и в амфитеатре, стоимость оставшихся билетов в партер варьируется от 3,5 до 4,5 тысяч рублей, однако их осталось всего пять. В гранд-партере есть несколько невыкупленных мест за десять и восемь тысяч рублей. Самых бюджетных билетов за три тысячи рублей — осталось три штуки. Сукачев выступит на сцене «МТС Live Холл» 16 ноября в 19:00. В Екатеринбурге состоится только один концерт артиста. Билетов стоимостью в десять тысяч тоже осталось немного Скриншот с сайта «Яндекс Афиша» Свободные места остались только ближе к сцене Скриншот с сайта Tele-Club Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге раскупили практически все самые дорогие билеты на концерт Гарика Сукачева, их осталось всего два. Ажиотаж заметил корреспондент URA.RU. Билеты распроданы на весь первый ряд и балкон. Также нет свободных мест и в амфитеатре, стоимость оставшихся билетов в партер варьируется от 3,5 до 4,5 тысяч рублей, однако их осталось всего пять. В гранд-партере есть несколько невыкупленных мест за десять и восемь тысяч рублей. Самых бюджетных билетов за три тысячи рублей — осталось три штуки. Сукачев выступит на сцене «МТС Live Холл» 16 ноября в 19:00. В Екатеринбурге состоится только один концерт артиста.