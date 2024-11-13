Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога на встрече со школьниками в Первоуральске транслировал важную установку: необходимо хорошо учиться, в частности, конструированию, чтобы помогать бойцам на передовой и делать страну сильнее. Видео его встречи с подростками публикует пресс-служба полпредства в telegram-канале.
«Парни и девчонки, которые проходят азы конструирования разных вещей, изобретают FPV-дроны, передвижные тележки и другие вспомогательные вещи, помогают парням выполнять задачи на передовой. Поэтому учитесь, учитесь и еще раз учитесь. Дай Бог, чтобы ваши знания применялись в мирное время, для мирных целей, для развития нашей страны. И чтобы все эти технологии служили нашей безопасности. Сильная армия — сильная страна», — отметил Жога.
Полпред приехал в Первоуральск днем 13 ноября. Там его встретили губернатор Евгений Куйвашев, сенатор Виктор Шептий и мэр Игорь Кабец.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!