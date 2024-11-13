Полпред Жога озвучил установку свердловским школьникам. Видео

Уральский полпред Жога призвал школьников лучше изучать азы конструирования
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Жога призвал школьников учиться конструированию
Жога призвал школьников учиться конструированию Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога на встрече со школьниками в Первоуральске транслировал важную установку: необходимо хорошо учиться, в частности, конструированию, чтобы помогать бойцам на передовой и делать страну сильнее. Видео его встречи с подростками публикует пресс-служба полпредства в telegram-канале.

«Парни и девчонки, которые проходят азы конструирования разных вещей, изобретают FPV-дроны, передвижные тележки и другие вспомогательные вещи, помогают парням выполнять задачи на передовой. Поэтому учитесь, учитесь и еще раз учитесь. Дай Бог, чтобы ваши знания применялись в мирное время, для мирных целей, для развития нашей страны. И чтобы все эти технологии служили нашей безопасности. Сильная армия — сильная страна», — отметил Жога.

Полпред приехал в Первоуральск днем 13 ноября. Там его встретили губернатор Евгений Куйвашев, сенатор Виктор Шептий и мэр Игорь Кабец.

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога на встрече со школьниками в Первоуральске транслировал важную установку: необходимо хорошо учиться, в частности, конструированию, чтобы помогать бойцам на передовой и делать страну сильнее. Видео его встречи с подростками публикует пресс-служба полпредства в telegram-канале. «Парни и девчонки, которые проходят азы конструирования разных вещей, изобретают FPV-дроны, передвижные тележки и другие вспомогательные вещи, помогают парням выполнять задачи на передовой. Поэтому учитесь, учитесь и еще раз учитесь. Дай Бог, чтобы ваши знания применялись в мирное время, для мирных целей, для развития нашей страны. И чтобы все эти технологии служили нашей безопасности. Сильная армия — сильная страна», — отметил Жога. Полпред приехал в Первоуральск днем 13 ноября. Там его встретили губернатор Евгений Куйвашев, сенатор Виктор Шептий и мэр Игорь Кабец.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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