В Екатеринбурге силовики нагрянули на рынок в поисках мигрантов — попались 40 нелегалов. Видео

На рынке в Екатеринбурге полицейские поймали 40 мигрантов-нелегалов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунарка. Москва, мигранты, гастарбайтеры, проверка документов, полицейский рейд
Вместе с полицией работает ОМОН (архивное фото) Фото:

Силовики с собаками провели облаву на мигрантов-нелегалов на рынке в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга днем 13 ноября. В отдел забрали 40 человек, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«Сейчас полицейские проводят мероприятие по поимке нелегальных мигрантов. В ходе проверки документов в отдел забрали 40 иностранцев», — сказал собеседник. По его словам, вместе с полицией работают сотрудники ОМОНа.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. В ведомстве пояснили, что на территории проходит плановое профилактическое мероприятие, итоги которого будут опубликованы позже.

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Силовики с собаками провели облаву на мигрантов-нелегалов на рынке в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга днем 13 ноября. В отдел забрали 40 человек, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Сейчас полицейские проводят мероприятие по поимке нелегальных мигрантов. В ходе проверки документов в отдел забрали 40 иностранцев», — сказал собеседник. По его словам, вместе с полицией работают сотрудники ОМОНа. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. В ведомстве пояснили, что на территории проходит плановое профилактическое мероприятие, итоги которого будут опубликованы позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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