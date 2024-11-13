Силовики с собаками провели облаву на мигрантов-нелегалов на рынке в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга днем 13 ноября. В отдел забрали 40 человек, рассказал URA.RU осведомленный источник.
«Сейчас полицейские проводят мероприятие по поимке нелегальных мигрантов. В ходе проверки документов в отдел забрали 40 иностранцев», — сказал собеседник. По его словам, вместе с полицией работают сотрудники ОМОНа.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. В ведомстве пояснили, что на территории проходит плановое профилактическое мероприятие, итоги которого будут опубликованы позже.
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