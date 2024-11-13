В каких супермаркетах Перми дешевле купить сладкий новогодний подарок

На полки пермских магазинов выставили сладкие новогодние подарки для детей. Наборы состоят из конфет разных кондитерских фабрик. Некоторые подарки выпускают под известными брендами, например, «Киндер», «Милка», «Аленка» и другими. Корреспондент URA.RU прошелся по магазинам и посмотрел, где продают самые дешевые.
Одни из самых бюджетных праздничных наборов конфет продают в «Пятерочке». Здесь можно купить 100 граммов конфет «Степ» в новогодней упаковке за 99,99 рубля. В «Магните» по такой же цене продают набор конфет с символом года змеей. Вес подарка — 150 граммов. А в «Ленте» за 99,99 есть только шоколадная фигурка змеи. Вес изделия — 100 граммов.
В «Перекрестке» цена подарков стартует от 229,99 рубля. За такую стоимость предлагают набор конфет «Киндер» весом 94,5 грамма. В «Красном и белом» самый дешевый набор конфет под названием «Звездное лакомство» продают за 224,99 рубля. Вес подарка 503 грамма, и это один из самых выгодных наборов такого объема. В «Монетке» стоимость подарков начинается от 149,99 рубля. Это цена за подарок «Чупа-чупс» весом 62 грамма.
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