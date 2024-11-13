13 ноября 2024

В каких супермаркетах Перми дешевле купить сладкий новогодний подарок

В пермских магазинах начали продавать сладкие новогодние подарки от 99,99 рубля
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость подарков начинается от 99,99 рубля
Стоимость подарков начинается от 99,99 рубля Фото:

На полки пермских магазинов выставили сладкие новогодние подарки для детей. Наборы состоят из конфет разных кондитерских фабрик. Некоторые подарки выпускают под известными брендами, например, «Киндер», «Милка», «Аленка» и другими. Корреспондент URA.RU прошелся по магазинам и посмотрел, где продают самые дешевые.

Одни из самых бюджетных праздничных наборов конфет продают в «Пятерочке». Здесь можно купить 100 граммов конфет «Степ» в новогодней упаковке за 99,99 рубля. В «Магните» по такой же цене продают набор конфет с символом года змеей. Вес подарка — 150 граммов. А в «Ленте» за 99,99 есть только шоколадная фигурка змеи. Вес изделия — 100 граммов.

В «Перекрестке» цена подарков стартует от 229,99 рубля. За такую стоимость предлагают набор конфет «Киндер» весом 94,5 грамма. В «Красном и белом» самый дешевый набор конфет под названием «Звездное лакомство» продают за 224,99 рубля. Вес подарка 503 грамма, и это один из самых выгодных наборов такого объема. В «Монетке» стоимость подарков начинается от 149,99 рубля. Это цена за подарок «Чупа-чупс» весом 62 грамма.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми начали продавать искусственные елки. Цены на них выше, чем в прошлом году.

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На полки пермских магазинов выставили сладкие новогодние подарки для детей. Наборы состоят из конфет разных кондитерских фабрик. Некоторые подарки выпускают под известными брендами, например, «Киндер», «Милка», «Аленка» и другими. Корреспондент URA.RU прошелся по магазинам и посмотрел, где продают самые дешевые. Одни из самых бюджетных праздничных наборов конфет продают в «Пятерочке». Здесь можно купить 100 граммов конфет «Степ» в новогодней упаковке за 99,99 рубля. В «Магните» по такой же цене продают набор конфет с символом года змеей. Вес подарка — 150 граммов. А в «Ленте» за 99,99 есть только шоколадная фигурка змеи. Вес изделия — 100 граммов. В «Перекрестке» цена подарков стартует от 229,99 рубля. За такую стоимость предлагают набор конфет «Киндер» весом 94,5 грамма. В «Красном и белом» самый дешевый набор конфет под названием «Звездное лакомство» продают за 224,99 рубля. Вес подарка 503 грамма, и это один из самых выгодных наборов такого объема. В «Монетке» стоимость подарков начинается от 149,99 рубля. Это цена за подарок «Чупа-чупс» весом 62 грамма. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми начали продавать искусственные елки. Цены на них выше, чем в прошлом году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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