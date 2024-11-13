Компоненты промышленных газопоршневых двигателей импортозамещают в Челябинске

В Южно-Уральского государственном университете (ЮУрГУ) в Челябинске импортозамещают компонентную базу промышленных газопоршневых двигателей, которые будут применяться на транспорте и в качестве источника для малой генерации энергии. Об этом URA.RU 11 ноября сообщили в пресс-службе вуза.
«Ученые ЮУрГУ разрабатывают технические решения для создания отечественного высокооборотного промышленного газопоршневого двигателя размерности 18,5/21,5. Двигатель будет применяться на транспорте (карьерные самосвалы, железнодорожные локомотивы) и в качестве источника для малой генерации энергии (до пяти милливатт)», — рассказали URA.RU в пресс-службе вуза.
Сотрудники кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» и Передовой инженерной школы «Сердце Урала» исследуют, разрабатывают и изготавливают опытные образцы. Они в будущем пройдут испытания в составе экспериментального образца.
Разрабатываемая локомотивная модификация будет устанавливаться на тяжелый маневрово-вывозной тепловоз ТЭМГ7 для работы на железнодорожных путях ПАО «Газпром». Импорт из западных стран таких моторов сейчас невозможен. На гражданских судах разного назначения высокооборотный двигатель может применяться в качестве вспомогательного энергоагрегата. В малой энергетике — это газопоршневые мобильные и стационарные энергоустановки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!