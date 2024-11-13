Внимание к трансферу начальника одного из отделов уральского полпредства Владимира Черепанова в свердловское правительство неслучайно — он проработал в окружной власти больше 16 лет. А до того, как прийти на госслужбу, занимался бизнесом. У Черепанова нет покровителя, при этом есть крепкие связи с заметными представителями уральского политического истеблишмента. Все, что известно о чиновнике, решившем сменить работу, в сбойке URA.RU.
Черепанов приступил к работе в статусе первого замруководителя аппарата правительства и губернатора утром 14 ноября, сменив ушедшего на повышение Ивана Детченю. По некоторым данным, он хотел быть замом у нового полпреда Артема Жоги, но получил отказ — после этого и решил уйти. Впрочем, сам Черепанов опровергает.
Он родился в 1982 году в Екатеринбурге. Здесь окончил Уральский государственный экономический университет и Уральскую академию государственной службы. Собеседник URA.RU во власти рассказывает, что учился Черепанов вместе с Евгением Гурарием, который с 2019 года занимает должность помощника полпреда. Впоследствии якобы именно Черепанов пригласил одногруппника в окружную власть.
Перед тем, как прийти в политику, Черепанов работал экономистом, индивидуальным предпринимателем, в его трудовой книжке также указано, что он был укладчиком хлебобулочных изделий. «Производственная практика в институте, но оформили официально», — пояснил осведомленный собеседник. Этот факт позднее станет поводом для широкого обсуждения.
В аппарат полпредства официально был устроен в 2008 году, когда округ курировал Петр Латышев. До этого какое-то время трудился там внештатным сотрудником. Был специалистом-экспертом, консультантом, советником в департаменте по экономической политике, с октября 2010 года по июнь 2011-го исполнял обязанности начальника департамента. В его обязанности входил мониторинг экономической ситуации в УрФО, применение антикризисных мер на промышленных предприятиях.
В начале 2013 года глава Счетной палаты Свердловской области Андрей Ефимов продвигал Черепанова на пост своего заместителя, который был вакантным почти год. Кандидатуру должны были согласовать депутаты регионального заксобрания, но накануне заседания Черепанов заявил самоотвод.
Этому предшествовал конфликт с бюджетным комитетом, члены которого посчитали, что чиновник «не в полной мере соответствует требованиям закона», имея в виду отсутствие у Черепанова трехлетнего стажа работы на руководящих должностях. Против назначения якобы был и глава комитета Владимир Терешков.
В ноябре этого же года другой полпред Игорь Холманских назначил Черепанова федеральным инспектором по Тюменской области. А в 2018 году, уже при новом кураторе уральских регионов Николае Цуканове, Черепанов стал начальником департамента по вопросам экономической и социальной политики.
В 2022 году ходили слухи, что выходец из полпредства может возглавить Корпорацию развития Среднего Урала. Его кандидатуру вместо покинувшего структуру Максима Прачика якобы предлагал замгубернатора Дмитрий Ионин. «Черепанов был согласован, но в итоге не стал уходить из полпредства», — знает источник агентства.
Опрошенные URA.RU госслужащие, которые работали с Черепановым, отзываются о нем положительно и высоко ценят профессиональные качества, считая его реальным приобретением для региональной власти. «Опытный, дотошный, профессионал. Он пережил многих полпредов, сам по себе. При этом много с кем взаимодействует достаточно плотно — и с [политическим вице-губернатором Олегом] Чемезовым еще со времен работы в Тюмени, и с губернатором, когда тот был еще полпредом (2011-2012 годы — прим. ред.)», — рассказал один собеседник. «Нормальный мужик», — высказался другой источник.
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