Трансфер окружного чиновника сорвал план консильери Куйвашева

Решение свердловского губернатора Евгения Куйвашева назначить на пост первого замруководителя аппарата правительства чиновника из уральского полпредства Владимира Черепанова нарушило планы новоиспеченного замгубернатора Ивана Детчени. По данным URA.RU, молодой чиновник хотел видеть на этом месте своего давнего коллегу.
Детченя стал руководителем аппарата правительства и губернатора в октябре, до этого он был первым замруководителя. Его роль в кабмине — ключевая: график главы региона, подготовка всех совещаний и решений.
«По первоначальному замыслу, освободившееся место Детчени должен был занять [замдиректора экспертно-аналитического департамента, который курировал Детченя, Станислав] Журавлев (сейчас находится в статусе исполняющего обязанности, — прим. URA.RU). Но губернатор принял иное решение, не очень хорошее для Детчени, поскольку Черепанов обладает более серьезным аппаратным весом, чем Журавлев, которым было бы легко управлять», — объяснил собеседник.
О том, что 42-летний Владимир Черепанов станет замом Детчени, URA.RU сообщило накануне. В последнее время Черепанов занимал в уральском полпредстве пост начальника департамента по вопросам экономической и социальной политики. Указ о его назначении в свердловскую власть будет подписан со дня на день. На новой должности Черепанов будет курировать экспертно-аналитический департамент, управление референтуры и контрольное управление.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!