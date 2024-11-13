Генпрокуратура потребовала 18 млрд с основателей «Макфы» Юревича и Белоусова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
К семье Юревича Генпрокуратура РФ подала новый иск
К семье Юревича Генпрокуратура РФ подала новый иск Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Генеральная прокуратура РФ подала новый иск к семьям бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. Сумма иска составила 18 миллиардов рублей, сообщил адвокат семьи Юревича Игорь Трунов. 

«МАКФА — новый иск к владельцам и не только, изъять у всех все. Заместитель Генерального Прокурора РФ И.В . Ткачев, обратился в центральный суд города Челябинска с иском <...> в сумме 18 171 010 544 руб.», — сообщил Трунов в своем telegram-канале.

Надзорное ведомство требует взыскать дивиденды и прибыль за 20 лет. Этот доход имеет коррупционное происхождение, говорится в документе. Первое заседание по делу назначено на 5 декабря. Защита Юревича считает иск незаконным и не подлежащим удовлетворению, добавил Трунов. В списке ответчиков по делу Юревич, его отец Валерий, мать Наталья, сын Александр, жена Кристина и экс-жена Оксана. Также Белоусов, его жена Ирина, теща Маргарита Бутакова, дочь Виктория и зять Максим Чигинцев.

8 мая Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о передаче все активов государству. Поводом для национализации стало то, что основатели холдинга экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов обвиняются в получении взяток. Челябинский областной суд оставил решение о национализации в силе. Национализированы предприятия и недвижимость «Макфы» в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, в Москве и Подмосковье.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральная прокуратура РФ подала новый иск к семьям бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. Сумма иска составила 18 миллиардов рублей, сообщил адвокат семьи Юревича Игорь Трунов.  «МАКФА — новый иск к владельцам и не только, изъять у всех все. Заместитель Генерального Прокурора РФ И.В . Ткачев, обратился в центральный суд города Челябинска с иском <...> в сумме 18 171 010 544 руб.», — сообщил Трунов в своем telegram-канале. Надзорное ведомство требует взыскать дивиденды и прибыль за 20 лет. Этот доход имеет коррупционное происхождение, говорится в документе. Первое заседание по делу назначено на 5 декабря. Защита Юревича считает иск незаконным и не подлежащим удовлетворению, добавил Трунов. В списке ответчиков по делу Юревич, его отец Валерий, мать Наталья, сын Александр, жена Кристина и экс-жена Оксана. Также Белоусов, его жена Ирина, теща Маргарита Бутакова, дочь Виктория и зять Максим Чигинцев. 8 мая Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о передаче все активов государству. Поводом для национализации стало то, что основатели холдинга экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов обвиняются в получении взяток. Челябинский областной суд оставил решение о национализации в силе. Национализированы предприятия и недвижимость «Макфы» в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, в Москве и Подмосковье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...