Генпрокуратура потребовала 18 млрд с основателей «Макфы» Юревича и Белоусова

Генеральная прокуратура РФ подала новый иск к семьям бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. Сумма иска составила 18 миллиардов рублей, сообщил адвокат семьи Юревича Игорь Трунов.
«МАКФА — новый иск к владельцам и не только, изъять у всех все. Заместитель Генерального Прокурора РФ И.В . Ткачев, обратился в центральный суд города Челябинска с иском <...> в сумме 18 171 010 544 руб.», — сообщил Трунов в своем telegram-канале.
Надзорное ведомство требует взыскать дивиденды и прибыль за 20 лет. Этот доход имеет коррупционное происхождение, говорится в документе. Первое заседание по делу назначено на 5 декабря. Защита Юревича считает иск незаконным и не подлежащим удовлетворению, добавил Трунов. В списке ответчиков по делу Юревич, его отец Валерий, мать Наталья, сын Александр, жена Кристина и экс-жена Оксана. Также Белоусов, его жена Ирина, теща Маргарита Бутакова, дочь Виктория и зять Максим Чигинцев.
8 мая Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о передаче все активов государству. Поводом для национализации стало то, что основатели холдинга экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов обвиняются в получении взяток. Челябинский областной суд оставил решение о национализации в силе. Национализированы предприятия и недвижимость «Макфы» в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, в Москве и Подмосковье.
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