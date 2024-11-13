Средняя зарплата в Челябинской области превысила 68 тысяч рублей

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Зарплата в регионе выросла на 22 процента
Зарплата в регионе выросла на 22 процента Фото:

Средняя заработная плата в Челябинской области превысила 68 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на совещании с членами правительства и главами муниципалитетов 13 ноября.

«По итогам девяти месяцев индекс промышленного производства находится на уровне прошлого года. Выросли темпы в обрабатывающих производствах, объем работ в строительстве, хороший прирост в обороте розничной торговли и платных услугах. Самый значимый показатель — заработная плата, которая за январь-август 2024 года увеличилась на 22,2% и составила более 68 тысяч рублей», — заявил Текслер.

Губернатор отметил сохранение положительной динамики по ключевым социально-экономическим показателям региона. Кроме этого, на совещании обсудили вопросы тепло- и электроснабжения, завершения уборочной кампании, вакцинации населения и подготовки к празднованию Нового года.

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Средняя заработная плата в Челябинской области превысила 68 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на совещании с членами правительства и главами муниципалитетов 13 ноября. «По итогам девяти месяцев индекс промышленного производства находится на уровне прошлого года. Выросли темпы в обрабатывающих производствах, объем работ в строительстве, хороший прирост в обороте розничной торговли и платных услугах. Самый значимый показатель — заработная плата, которая за январь-август 2024 года увеличилась на 22,2% и составила более 68 тысяч рублей», — заявил Текслер. Губернатор отметил сохранение положительной динамики по ключевым социально-экономическим показателям региона. Кроме этого, на совещании обсудили вопросы тепло- и электроснабжения, завершения уборочной кампании, вакцинации населения и подготовки к празднованию Нового года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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