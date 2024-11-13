Свердловские власти депортируют многодетного русского отца

13 ноября 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

Сухановы будут оспаривать депортацию в суде (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Суд в Первоуральске принял решение депортировать многодетного отца Эдуарда Суханова в Казахстан, хотя он проживает на Среднем Урале 20 лет. Его жена Ольга ждет пятого ребенка. Мужчина, являясь этническим русским и гражданином Казахстана, столкнулся с проблемами с документами после того, как вовремя не переоформил регистрацию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уполномоченной по правам человека в регионе. «На данный момент в работе аппарата омбудсмена есть одно обращение от семьи Сухановых, в которой муж является гражданином Казахстана. Татьяна Мерзлякова помогает им избежать выдворения. Чтобы отменить эти решения, сотрудники аппарата омбудсмена и юристы подают жалобы в вышестоящие судебные инстанции — Свердловский областной суд на стадии апелляции или в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске на стадии кассации. В большинстве случаев правозащитникам удается отменить решение о выдворении, если доказаны устойчивые связи наших соотечественников с исторической родиной», — отметили в аппарате омбудсмена. Аналогичная ситуация с выдворением русских переселенцев из Казахстана произошла 14 мая этого года. Тогда Верх-Исетский районный суд вынес решение о депортации многодетной семьи Морозовых, которые живут в Екатеринбурге с 2017 года. В 2024 году, собирая документы на вид на жительство, они узнали об отсутствии карты мигранта. Несмотря на то, что задержка с дактилоскопией была незначительной, их оштрафовали на 6 тысяч рублей, а судья приняла решение о выдворении. Вся информация о резонансном деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд в Первоуральске принял решение депортировать многодетного отца Эдуарда Суханова в Казахстан, хотя он проживает на Среднем Урале 20 лет. Его жена Ольга ждет пятого ребенка. Мужчина, являясь этническим русским и гражданином Казахстана, столкнулся с проблемами с документами после того, как вовремя не переоформил регистрацию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уполномоченной по правам человека в регионе. «На данный момент в работе аппарата омбудсмена есть одно обращение от семьи Сухановых, в которой муж является гражданином Казахстана. Татьяна Мерзлякова помогает им избежать выдворения. Чтобы отменить эти решения, сотрудники аппарата омбудсмена и юристы подают жалобы в вышестоящие судебные инстанции — Свердловский областной суд на стадии апелляции или в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске на стадии кассации. В большинстве случаев правозащитникам удается отменить решение о выдворении, если доказаны устойчивые связи наших соотечественников с исторической родиной», — отметили в аппарате омбудсмена. Аналогичная ситуация с выдворением русских переселенцев из Казахстана произошла 14 мая этого года. Тогда Верх-Исетский районный суд вынес решение о депортации многодетной семьи Морозовых, которые живут в Екатеринбурге с 2017 года. В 2024 году, собирая документы на вид на жительство, они узнали об отсутствии карты мигранта. Несмотря на то, что задержка с дактилоскопией была незначительной, их оштрафовали на 6 тысяч рублей, а судья приняла решение о выдворении. Вся информация о резонансном деле — в сюжете URA.RU.